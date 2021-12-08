Эдуард Давыдов — генеральный директор БСК (лидера в химической промышленности)

02:07 8.12.2021

Эдуард Маликович Давыдов разработал стратегию развития «Башкирской содовой компании» до 2030 года.

Давыдов Эдуард Маликович: подробности биографии

В этом материале мы расскажем об образовании и карьере генерального директора предприятий «Башкирская содовая компания» (БСК) и «Березниковский содовый завод» (БСД).

Давыдов Э.М. родился в Нальчике. В детстве любил заниматься дзюдо и самбо — часто входил в тройку сильнейших на соревнованиях республиканского и федерального уровней.

Имеет два высших образования — первое получил в стенах Российского химико-технологического университета имени Менделеева (специальность «Химическая технология и биотехнология»). Второй диплом защитил в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ по направлению «Экономика».

Становление карьеры

Первую работу совмещал с учебой в вузе — на третьем курсе он трудился бухгалтером-экономистом в магазине «Пятерочка».

До прихода в БСК работал на различных предприятиях химпромышленности.

В 2013-м Эдуард Давыдов был приглашен в команду «Башкирской содовой компании», которая располагается в Стерлитамаке. Первые четыре года работал на посту заместителя гендиректора, отвечал за снабжение и продажи. Затем получил повышение и был утвержден на должности первого заместителя генерального директора компании.

Летом 2019-го возглавил «Башкирскую содовую компанию» и «Березниковский содовый завод».

БСК: стратегия развития компании

С момента вступления в должность главы компании Эдуард Маликович Давыдов поставил перед собой и своей командой несколько основополагающих целей. В первую очередь необходимо было начать модернизацию предприятия. Речь идет о внедрении современных технологий, реализации крупных экологических проектов. Другая важная задача — увеличение финансово-экономических показателей.

В прошлом году Давыдов Э. М. представил концепцию развития Башкирской содовой компании, которая рассчитана до конца 2030 года. Она предусматривает не только сохранение за БСК статуса одного из флагманов российской химпромышленности, но и превращение предприятия в один из центров отрасли.

Первостепенными задачами стратегии развития являются:

перераспределение имеющихся ресурсов;

расширение производства на основе современных технологий;

развитие химии высоких переделов;

приближение к производству замкнутого цикла.

По словам Давыдова Э.М., «перевооружение» предприятия идет полным ходом. Такие устаревшие технологии, как ртутный и диафрагменный электролиз заменяются на современный мембранный электролиз. В модернизацию только этого процесса будет вложено порядка 26 млрд рублей. В общей сложности на реализацию всех проектов стратегии развития предполагается привлечь порядка 215 млрд рублей.

Кроме того, запланировано строительство двух десятков новых производств, в частности, по созданию выварочной соли, эмульсионного ПВХ и хлористого алюминия, а также продуктов хлорорганического синтеза.

Работа производства в период пандемии

В сложный 2020 год, когда из-за ограничительных мероприятий, вызванных эпидемией коронавирусной инфекции, многие предприятия снизили свое производство, «Башкирская содовая компания» продолжала работать на полную мощность. По словам Эдуарда Давыдова, компания сумела продемонстрировать максимальные за 20 лет объемы производства по нескольким наименованиям. Кроме того, БСК установила абсолютный рекорд по объему производства кальцинированной соды марки А, выпустив миллион тонн. Такого результата не было за всю историю деятельности предприятия.

Цифры сегодня

За шесть месяцев текущего года чистая прибыль «Башкирской содовой компании» выросла на 35% (по сравнению с аналогичным отрезком 2020-го) и составила 7,8 млрд рублей, выручка увеличилась на 22% и составила 28,2 млрд рублей. Вырос и экспорт продукции предприятия — его объем по итогам первого полугодия составляет 7,2 млрд рублей, что на 22% больше аналогичного показателя 2020-го.

Эти цифры говорят об эффективности, которую демонстрируют рабочий персонал и управленческая команда компании.

В этом году «Башкирская содовая компания» перевела свой торговый дом из российской столицы в Стерлитамак — результатом стало экономия одного миллиарда рублей и создание 174 вакансий.

«Башкирская содовая компания» — градообразующее предприятие

Особое внимание со стороны руководства БСК уделяется социальной сфере. Для этого на предприятии была внедрена специальная программа качественного изменения уровня жизни работников компании (а также членов их семей, бывших сотрудников). Она сфокусирована на четырех важных аспектах:

обеспечение сотрудников предприятия жильем (на льготных условиях);

дополнительные соцвыплаты;

улучшение социально-бытовых условий на производстве;

индексация зарплаты опережающими темпами.



Кроме того, компания участвует в реализации ряда экологических проектов. В первую очередь они направлены на ликвидацию отходов, скопившихся за годы работы предприятия. За 75 лет работы содового производства накоплено порядка 60 млн тонн дистиллерной жидкости, шламонакопители занимают 461,6 га. Их еще называют «белыми морями». БСК первой в стране предложила и начала использовать технологию разделения шлама на твердую и жидкую фракции с последующим их использованием.