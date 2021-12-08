Эдуард Давыдов: гендиректор БСК — лидера химпрома России

02:08 8.12.2021

Эдуард Маликович Давыдов разработал стратегию развития Башкирской содовой компании,а также специальную программу повышения благосостояния работников акционерного общества.

Давыдов Эдуард Маликович: детали биографии и карьеры

Жизненный путь российского менеджера, генерального директора крупных предприятий: «Башкирская содовая компания» и «Березниковский содовый завод».

Детские годы, образование

Детство Эдуарда Давыдова прошло в Нальчике. Интересовался боевыми видами искусства — оттачивал мастерство в таких дисциплинах, как дзюдо и самбо. Неоднократно занимал призовые места на соревнованиях республиканского и федерального уровня.

После успешного окончания школы будущий топ-менеджер стал студентом Российского химико-технологического университета имени Менделеева. Здесь Эдуард Давыдов успешно освоил специальность «Химическая технология и биотехнология». Второе высшее образование получил в стенах Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (специальность «Экономика»).

Этапы карьеры

Профессиональный путь начал еще будучи студентом — на третьем курсе Давыдов Э.М. работал бухгалтером-экономистом в универсаме «Пятерочка». После окончания вуза на протяжении семи лет занимал высокие посты на крупных предприятиях химпромышленности РФ.

В 2013-м Давыдов Эдуард Маликович пришел в команду «Башкирской содовой компании», которая базируется в городе Стерлитамак. Здесь сначала занял пост заместителя гендиректора по снабжению и продажам. Через четыре года опытного управленца утвердили на должности первого заместителя гендиректора.

В июле 2019-го Эдуард Маликович возглавил АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод».

БСК: современный подход в работе

Заняв пост гендиректора, Давыдов Э.М. приступил к модернизации предприятия, внедрению современных инновационных технологий, реализации масштабных экологических проектов, а также повышению финансово-экономических показателей.

В сложный 2020 год, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, БСК продолжала работать на полную мощность и сумела достичь максимальных за последние два десятка лет объемов производства по ряду наименований. Кроме того, компания выпустила миллион тонн кальцинированной соды марки А — это стало абсолютным рекордом по объему производства за всю историю деятельности предприятия. Такого результата удалось достигнуть с помощью ряда технологических мероприятий, которые были направлены на рост мощностей производства.

По инициативе Давыдова Э.М. была внедрена автоматизация систем управления, выполнена модернизация горелок содовых печей и вытяжной системы, а также проведена чистка холодильников, которая позволила улучшить работу всего техоборудования. Данный комплекс мероприятий позволил нарастить эффективность содовых печей и увеличить производство соды марки А.

Одним из главных достижений топ-менеджера на посту главы БСК является разработка концепции развития компании, рассчитанной до 2030 года. Она предусматривает не только сохранение за предприятием позиций одного из главных флагманов химической промышленности страны, но и получение статуса одного из центров химотрасли, опорной точки развития государства.

Первостепенными задачами стратегии является перераспределение уже имеющихся ресурсов, расширение производства на основе инновационных технологий, развитие химии высоких пределов, а также приближение к производству замкнутого цикла.

Развитие производственной структуры БСК предполагает рост объемов выработки кальцинированной соды на уровне трех миллионов тонн в год, очищенного бикарбоната натрия и гранулированного хлористого кальция — до 300 тысяч тонн.

По словам топ-менеджера, «перевооружение» предприятия уже началось. На смену таким устаревшим технологиям, как ртутный и диафрагменный электролиз, приходит современный мембранный электролиз. В модернизацию только этого процесса будет инвестировано порядка 26 млрд рублей. В общей сложности за десятилетний период реализация всех проектов стратегии обойдется в 215 млрд рублей.

В рамках концепции стратегии развития запланировано строительство 20 новых производств, в том числе по производству выварочной соли, эмульсионного ПВХ и хлористого алюминия, продуктов хлорорганического синтеза: хлористый аллил, эпихлоргидрин и др. При этом ряд производств имеют важное значение с точки зрения проводимой политики импортозамещения. К примеру, сегодня 70% эмульсионного ПВХ приходится импортировать. На первом этапе будет запущена линия, которая «закроет» четверть потребностей отечественного рынка.

«Башкирская содовая компания» носит статус градообразующего предприятия Стерлитамака, поэтому особое внимание со стороны ее руководства уделяется социальной сфере. Для этого была создана спецпрограмма качественного изменения уровня жизни работников БСК (а также членов их семей, экс-сотрудников), она сфокусирована на четырех важных аспектах:

обеспечение сотрудников компании жильем на льготных условиях;

индексация зарплаты опережающими темпами;

дополнительные социальные выплаты;

улучшение социально-бытовых условий на работе.

Особое внимание предприятие уделяет расширению производства, наращиванию кадрового потенциала, привлечению молодых и талантливых специалистов не только со всей Башкирии, но и из других регионов.

Семья, увлечения

Эдуард Давыдов состоит в браке, четверо детей. Продолжает заниматься борьбой, также увлекается шахматами, плаванием и горными лыжами.