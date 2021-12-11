Снижение стоимости поверки счетчиков воды

04:24 11.12.2021

Компания Мосметрология объявила акцию на поверку счетчиков воды в Москве.

С июля 2020 года вступили в силу новые правила поверки счетчиков.Мера направлена на экономию денежных средств потребителей и упрощение порядка эксплуатации приборов учета. Заниматься поверкой, снятием и заменой счетчиков должны поставщики потребляемого ресурса, если же договор отсутствует, сделать это могут управляющие компании.

Компания Мосметрология объявила акцию на поверку счетчиков – в период ее действия процедура будет стоить всего 700 рублей. Проведение работ возможно и для горячего, и для холодного водоснабжения. Специалисты организации выполнят все мероприятия в соответствии с действующими правилами, с учетом погрешностей, по сниженной цене.

В чем заключается работа специалистов при проведении поверки

Обязанность следить за тем, корректны ли показания бытовых счетчиков, возлагается на организации, поставляющие услуги. Чтобы обязательные измерения проходили без задержек, необходимо выполнять оценку работы устройств своевременно. Согласно действующему законодательству, факт поверки подтверждается электронно, но при желании заказчика может быть составлена бумажная версия документа. Она сохраняет юридическую силу до момента следующей поверки.

Сотрудники сервиса помогут в официальном порядке определить, сохранились ли у прибора учета технические характеристики, обозначенные после изготовления в паспорте устройства. От того, насколько точно работает водомер, зависят расходы потребителей на коммунальные услуги. Для рационального использования энергоресурсов необходимо выполнять все действия по обслуживанию и настройке своевременно. Обращаться для этого следует в компанию, которая имеет аттестат аккредитации. Согласно данному документу организация имеет право проводить поверку средств учета. После того, как выполнена процедура, все данные, полученные в ее результате, вносятся в реестр ФГИС «Аршин».

Как выбрать компанию для выполнения поверки счетчика

Для заказа услуги поверки следует обращаться в компании, способные выполнить процедуру в высоком качестве. Рекомендуется обращать внимание на такие нюансы:

Компания должна иметь высокий рейтинг.

Возможность заказать услугу в удобное время, в том числе по выходным дням.

Выполнение мероприятий в соответствии с действующим законодательством.

Должна быть гарантия на все виды исполняемых работ.

Честные, прозрачные цены, которые в процессе оказания услуг не поменяются.

Отдельные категории граждан при заказе услуг могут претендовать на скидки. Гибкая система расчетов позволяет неплохо сэкономить.

Информацию о возможности использования скидок, акций, подробностях проведения работы вы сможете получить, связавшись с менеджером выбранного метрологического сервиса здесь.