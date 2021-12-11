Преимущества микрофинансовой организации

Каждый человек рано или поздно потенциально может столкнуться с проблемой нехватки денежных средств.

 Существует достаточно много путей, где можно найти деньги – кредит, займ у друзей/родственников, ломбарды и так далее. Однако, сейчас особенно быстро набирает популярность деятельность МФО – выдача микрозаймов. В этой статье мы расскажем про историю и преимущества микрозаймов. Более подробную информацию можно узнать на сайте https://dobrozaim.ru

Микрокредитование – явление, которое было придумано не так давно – в 1974 году в целях борьбы с бедностью населения. Микрозаймы первоначально выдавались только очень бедному социальному слою людей, например, для того, чтобы они приобрели какие-либо производственные средства. Благодаря этой политике, бедняки смогли заняться малым предпринимательством, вследствие чего, улучшить свое материальное положение. МФО в России набрали свою популярность в 2010 году, после принятия закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Что такое микрозаймы?

Быстрый микрозайм – это выдача денег под проценты, которые предназначаются заемщику на карту прямо на карту. К особенностям МФО относится то, что проценты по займам начисляются каждый день за время использования средств заема.
 

Преимущества микрозаймов

1. Оформить микрозайм стало удобно, ведь большинство микрофинансовых организаций не требуют того, чтобы заемщик лично присутствовал при процедуре оформления – используется онлайн-режим подачи заявки. Это экономит клиентское время, независимо от времени суток и дня недели.
2. Микрозаймы отличаются высокой скоростью оформления. В основном, заявки рассматриваются МФО в течение десяти-пятнадцати минут. Процесс оформления кредита в банке требует более детального изучения кредитной истории клиента, сбор данных, именно по этой причине, многие предпочитают микрофинансовые организации.
3. Вариативность получения микрозайма – получение микрозайма на банковскую карту Visa или Mastercard, через системы электронных платежей, такие как QIWI и Яндекс.Деньги, наличными через системы денежных переводов «Золотая Корона», Unistream, CONTACT
 

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