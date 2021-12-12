Пенсионеров предупредили об опасностях карты «Мир»
На карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платежной системой. Однако помимо несомненных достоинств, у нее есть ряд недостатков - ее могут заблокировать. Онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия» перечислил, в каких случаях карту могут заблокировать.
«Карта может быть заблокирована, если: владелец слишком часто переводит деньги или делает онлайн-покупки; переводятся слишком маленькие суммы, что может послужить аргументом в обвинении в террористической деятельности; постоянно поступают различные суммы на карту, при этом не важно, помощь это от детей или близких, или другие переводы», — приводит «Эксперт» выдержки из публикации издания «Налоги и бухгалтерия».
При этом главные минусы — ограниченность в онлайн-покупках и в пользовании за границей — для российских пенсионеров не особо актуальны.
Эксперты перечислили и основные плюсы карты «Мир». Это — бесплатное обслуживание; дополнительные услуги пенсионерам по льготному тарифу; отсутствие комиссии при снятии и переводе средств, а также четырехступенчатая система защиты, которая помогает предотвратить взломы и кражу средств.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Кто хозяин этого" карточного домика"..для буратин ...все знают?!
Вона как старуха процентшица распоясались...с крышей своей...что, скоро пол мира превратиться либо в тварей дрожащих..либо в раскольниковых .. грешников -праао имеющих...
На рынке давно царит ГМК... т.н.частно государственное партнёрство... национализация издержек и убытков и прихватизация "что плохо лежит "... самый яркий пример ФРС США .. орудует сто лет..почти все деньги мира,вся торговля ипр-жизнь млрд людей , Юр лиц - безнал (да и нал во многом)под их контролем на паях с другими подельниками..купить что то важное на эти цифирьки практически нереально...в лучшем случае мелочь,долги-облигации ,или рискованные активы-миноритарные доли в акционерных конторах цены на которые формируют по сути вфрс и ее филиалах -типа игрой на биржах. С 2022 г говорят шведов вообще лишат права иметь не подконтрольные местечковом ГМК деньги -запретят нал
..ропывец, на западе есть антифишинговые законы, там могут карты залочить просто по подозрению. У нас это тоже пропихиваю,, но у нас банки на воровство с карт просто не обращают внимания. У них логика проста -пропавшие с счетов клиентов деньги- проблема самих граждан а не банкиров. А на западе все помешаны на отмывании денег через банки, и пр-ва стран и полиция, я был в Греции в 2012г свидетелем как одной даме заблокировали карту после платежа в магазине на 400 евро, ей звонил оператор банка с просьбой назвать кодовые слова и подтвердить, что это она платёж провела.
Так что вы врёте уважаемый.
Евреи-ростовщики посредством процентов стали обладателями больших средств и власти. В планы Теневого мирового правительства, представляющего верхушку мировых банковских корпораций, входит сокращение населения Планеты. А когда это правительство придет к полной власти, то тогда, возможно, что будущим родителям придется платить, чтобы получить разрешение на рождение ребенка.