Пенсионеров предупредили об опасностях карты «Мир»

14:43 12.12.2021

На карту «Мир» в России теперь приходят все социальные выплаты — она стала единственной государственной платежной системой. Однако помимо несомненных достоинств, у нее есть ряд недостатков - ее могут заблокировать. Онлайн-журнал «Налоги и бухгалтерия» перечислил, в каких случаях карту могут заблокировать.

«Карта может быть заблокирована, если: владелец слишком часто переводит деньги или делает онлайн-покупки; переводятся слишком маленькие суммы, что может послужить аргументом в обвинении в террористической деятельности; постоянно поступают различные суммы на карту, при этом не важно, помощь это от детей или близких, или другие переводы», — приводит «Эксперт» выдержки из публикации издания «Налоги и бухгалтерия».

При этом главные минусы — ограниченность в онлайн-покупках и в пользовании за границей — для российских пенсионеров не особо актуальны.

Эксперты перечислили и основные плюсы карты «Мир». Это — бесплатное обслуживание; дополнительные услуги пенсионерам по льготному тарифу; отсутствие комиссии при снятии и переводе средств, а также четырехступенчатая система защиты, которая помогает предотвратить взломы и кражу средств.