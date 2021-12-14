Интернет-портал «Успехспецтех»: поиск грузов и надежных исполнителей по России

09:37 14.12.2021

«Частники» и транспортные компании получают доход посредством оказания услуг по перевозке грузов разного типа. Чтобы бизнес развивался и имел прибыль, необходимо наличие постоянного потока заказчиков

Предприниматели все время ищут грузоотправителей, клиенты – надежных и проверенных исполнителей, предлагающих услуги с оптимальным сочетанием «стоимость-качество». Где в РФ смотреть актуальную информацию в секторе грузоперевозок?

Для этого был запущен специализированный сайт «Успехспецтех.рф». Его применение на порядок упрощает процедуру взаимодействия между заказчиками и исполнителями, снижает возможные риски при сотрудничестве. Через портал собственники спецтехники и фирмы ищут заявки на оказание услуг, самостоятельно размещают объявления. Грузоотправители осуществляют поиск исполнителей по конкретным параметрам.

Как искать нужные данные через портал



Выполняем на сайте «Успехспецтех.рф» регистрацию, что позволит размещать объявления и заявки. Для этого нужно заполнить соответствующие поля, указав имя, телефонный номер для получения кода. Выполняется процедура максимум за 1-2 минуты. После этого можно сразу начинать искать информацию на портале. Для поиска груза нужно использовать фильтр, где указываются пункты назначения, дата перевозки, формат грузового автомобиля. По указанным данным система выдаст все объявления, из них нужно будет выбрать подходящее и связаться с грузоотправителем для обсуждения условий сделки. Клиенты, желающие найти «частника» или фирму для перевозки груза, могут сами оформить заявку посредством соответствующего функционала.

Достоинства сайта

• Обновление информации о грузах происходит в режиме онлайн.

• Сайт имеет доступный для каждого интерфейс, работать с ним может любой человек, независимо от уровня знаний ПК.

• Искать заявки и объявления можно на всей территории РФ, в странах СНГ.

• Благодаря технической поддержке, функционирующей в формате 24/7, можно оперативно решать вопросы.

• Личная информация пользователей защищена от раскрытия системой шифрования.

• Есть активный форум, где можно проконсультироваться, получить отзывы о тех ли иных клиентах, исполнителях, возникающих проблемах в бизнесе.

• Онлайн-портал хорошо отражается на компьютере и гаджетах, благодаря чему можно работать с ним в пути.

Сайт «Успехспецтех» в кратчайшие сроки поможет заказчикам найти исполнителей, «частникам» и фирмам – грузоотправителей.



