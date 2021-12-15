Необходимость внедрения системы управления документооборотом

19:05 15.12.2021

Для того, чтобы правильно вести бизнес, необходимо иметь нужные инструменты.

Как показывает практика, в любой организации нужно уделять особое внимание бухгалтерии. С развитием IT-технологий, многие «классические» составляющие бухгалтерского учета перешли на цифровые рельсы.

Раньше внутренние процессы автоматизации компании строились следующим образом: автоматизация распространялась только на отдельные подразделения и задачи организации, от этого появлялось все больше и больше разных программных продуктов, не связанных с продуктом. Этого оказалось недостаточно, нужно подойти к подходу автоматизации не отдельно взятых частей, а в целом, комплексно для того, чтобы повысить эффективность работоспособности компании. В этой статье мы поговорим про необходимость внедрения СЭД – системы электронного документооборота – в рабочим процесс любой бизнес-компании.

Что такое СЭД?

Под СЭД подразумевается программное обеспечение, базирующиеся на организации работы с электронными документами, а именно выполнить следующие функции:

1. Создать документ;

2. Изменить документ;

3. Найти что-то в документе.

СЭД также обеспечивает взаимодействие между работниками фирмы. Именно по этой причине, необходимо тщательно подойти к выборе системы электронного оборота.

Какие проблемы решает система электронного оборота?

При внедрении СЭД в рабочую среду компании, можно избавиться сразу от нескольких проблем:

1. Потери документации;

2. Накопления определенного объема необработанных данных;

3. Траты времени на то, чтобы найти нужный документ;

4. Попадания информации к посторонним лицам;

5. Затраты времени на то, чтобы подготовить и согласовать документы;

6. Потери времени, связанного с обработкой входящих и исходящих данных, внутренней документации и так далее;

7. Невозможности определения истории документов;

8. Срывов дедлайнов;

9. Борьбы с исполнительной бесконтрольностью;

10. Затрат на печатание и ксерокопию документации.

Преимущества использования систем электронного документооборота

1. Повышается производительность компании;

2. Документы надежно хранятся в базе данных;

3. Сокращаются ошибки в бухгалтерии;

4. Каждый сотрудник может мгновенно получить доступ к данным;

5. Снижаются расходы организации, связанные с издержками на расходные материалы и увеличением производительности компании.

