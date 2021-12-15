Необходимость внедрения системы управления документооборотом
Как показывает практика, в любой организации нужно уделять особое внимание бухгалтерии. С развитием IT-технологий, многие «классические» составляющие бухгалтерского учета перешли на цифровые рельсы.
Раньше внутренние процессы автоматизации компании строились следующим образом: автоматизация распространялась только на отдельные подразделения и задачи организации, от этого появлялось все больше и больше разных программных продуктов, не связанных с продуктом. Этого оказалось недостаточно, нужно подойти к подходу автоматизации не отдельно взятых частей, а в целом, комплексно для того, чтобы повысить эффективность работоспособности компании. В этой статье мы поговорим про необходимость внедрения СЭД – системы электронного документооборота – в рабочим процесс любой бизнес-компании.
Что такое СЭД?
Под СЭД подразумевается программное обеспечение, базирующиеся на организации работы с электронными документами, а именно выполнить следующие функции:
1. Создать документ;
2. Изменить документ;
3. Найти что-то в документе.
СЭД также обеспечивает взаимодействие между работниками фирмы. Именно по этой причине, необходимо тщательно подойти к выборе системы электронного оборота.
Какие проблемы решает система электронного оборота?
При внедрении СЭД в рабочую среду компании, можно избавиться сразу от нескольких проблем:
1. Потери документации;
2. Накопления определенного объема необработанных данных;
3. Траты времени на то, чтобы найти нужный документ;
4. Попадания информации к посторонним лицам;
5. Затраты времени на то, чтобы подготовить и согласовать документы;
6. Потери времени, связанного с обработкой входящих и исходящих данных, внутренней документации и так далее;
7. Невозможности определения истории документов;
8. Срывов дедлайнов;
9. Борьбы с исполнительной бесконтрольностью;
10. Затрат на печатание и ксерокопию документации.
Преимущества использования систем электронного документооборота
1. Повышается производительность компании;
2. Документы надежно хранятся в базе данных;
3. Сокращаются ошибки в бухгалтерии;
4. Каждый сотрудник может мгновенно получить доступ к данным;
5. Снижаются расходы организации, связанные с издержками на расходные материалы и увеличением производительности компании.
Комментарии читателей Оставить комментарий