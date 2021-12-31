Зачем нужны микрозаймы?

01:30 31.12.2021

Бывают экстренные ситуации, когда в срочном порядке нужны денежные средства.

Существует достаточно много способов быстро найти деньги, но одним из самых удобных - взять займ на карту. В этой статье мы поговорим про МФО и микрозаймы.

Под микрозаймами подразумеваются деньги в долг, которые можно получить в микрофинансовых компаниях. Микрозайм – это, как следует из самого названия, сравнительно небольшая сумма денег, взятая в долг, и, как правило, на достаточно короткий срок.

Преимущества микрозаймов

1. Займ позволяет в кратчайшие сроки получить нужную сумму, так как время оформления микрозайма занимает от пятнадцати до тридцати минут;

2. Оформить займ может почти любой, так как МФО не устанавливают строгие меры проверки возраста и проверки. Однако, займ могут оформлять граждане рф от восемнадцати лет. Узнать более подробную информацию по поводу требований к получению микрозайма можно на сайте МФО "Банк Лаб" https://www.banklab.ru/loans/cards/.

3. Деньги возвращаются без лишних процентов. Законодательство Рф предусматривает, что процент предусматривается только за срок использования деньгами только в течение четырнадцати дней с дня оформления микрозайма;

В каких случаях необходимо взять микрозайм

Микрозайм уместно брать в следующих случаях:

1. Когда вы точно уверены в своём финансовом положении и знаете, что сможете вернуть микрозайм;

2. Лучше брать микрозайм на минимальный возможный срок, чтобы не переплачивать процент;

3. Микрозайм-это отличный способ добавить недостающую сумму для важной покупки. Также, микрозайм может выручить из экстренной ситуации.

Виды микрозаймов

Существует несколько видов выдачи микрозаймов. Первый, по совместительству, самый распространённый-это выдача денег на карту, так как МФО выдают микрозайм дистанционно, и это является самым удобным способом получения денег для заемщика.

Второй по популярности-выдача наличных средств заемщику. Обычно такие займы выдаются в офисе микрофинансовой организации, но на вероятность получения займа влияет внешний вид заемщика.

Третий вид-займ под залог транспорта. При оформлении данного микрозайма, необходимо понимать, что он выдаётся только в офисных МФО. Он является самым выгодным предложением, так как суммы могут достигать до миллиона рублей. Однако, проценты отпускаются до 0,05% в день.

Электронный кошелёк-четвёртый вид микрозайма. Микрозайм на карту и на электронный кошелёк похожи, но имеют несколько отличий. Во-первых, это более высокий процент (до пяти процентов), во-вторых, существуют лимиты на переводы.