Компания Impact Capital: сфера деятельности и отзывы

Хоть мы на многом пока не акцентируем внимание, но на данный момент, Россия меняет свой курс на инвестиционные аспекты экономики.

 Уже в прошлом биржевые игры и операции, связанные с недвижимость, «большие деньги» ожидаются там, где ценностью являются качество, инновационность и востребованность, а именно, в частных компаниях. В этой статье мы поговорим про компанию Impact Capital, занимающейся прямым инвестированием. Impact Capital отзывы вы сможете найти по ссылке.

В чем выгода частных компаний?

Начать необходимо с того, что инвестицию в компанию, которой пока что нет на публичном рынке, принято называть прямой, а тех, кто инвестирует не только деньгами, но и интеллектуальными знаниями – smart-инвестор. Под объектом прямой инвестиции принято называть проекты МСБ-предприятий, преодолевших путь от стартапа, но еще не принятые в большой рынок. В случае МСБ-предприятий, инвестор выкупает определенную долю компании, поддерживая ее развитие. Вы сможете спросить, в чем выгода инвестору от взаимодействия с молодой организацией? Ответ прост: инвестор зарабатывает на доходности от дивидендов и/или на разнице между ценой покупки и ценой продажи доли в момент экзита.

Аналитическая компания Pregin выяснила, что доход от прямой инвестиции составляет до двадцати до тридцати пяти процентов годовых, при этом, когда начинающая компания выходит на биржу, то проценты увеличиваются до сотни и тысячи процентов. При этом, можно наблюдать то, что риски минимальны, чем, например, в венчурном инвестировании. К преимуществам можно отнести высокую доходность, возможность стимулировать развитие качественных бизнес-проектов и компаний.

Чем занимается компания Импакт Капитал?

Акционерное общество IMPACT Capital занимается инвестициями в начинающие МСБ-компании, а также, консультацией и помощью частным инвесторам. Аналитики этой компании делятся следующим: «В IMPACT Capital анализом и отбором компаний занимается целый отдел. Мы опираемся на фундаментальный анализ и в среднем в портфель попадает только 1 проект из тысячи. Мы входим в компанию как smart-инвестор, помогая трансформации и улучшению всех бизнес-процессов. Также IMPACT Capital формирует инвестиционные синдикаты, через которые войти в наши портфельные компании могут и частные инвесторы.»

Хочется отметить, что отзывы на данный момент весьма противоречат друг другу, так как прямое инвестирование – это новый подход на российском рынке. Но как и любой бизнес-инструмент, он постепенно войдет в обиход российских инвесторов так же сильно, как и во всем мире.

Источник: https://regnum.ru
 

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