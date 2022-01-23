Основные тенденции цифрового маркетинга на 2022 год
Вот наш список трендов:
- Обмен сообщениями становится мейнстримом. В то время как электронная почта по-прежнему будет важным способом общения брендов с покупателями, в 2022 году резко станут актуальными и другие способы, особенно SMS и Messenger / WhatsApp. Эти методы коммуникации уже пользуются огромной популярностью во многих частях мира. Это не только инструмент продвижения, но и управления репутацией брендов, которые стремятся повысить открытость и уровень взаимодействия путем изменения средств связи. Давнее уклонение от использования SMS, потому что оно «слишком агрессивно», отпадает, и, по слухам, слияние или комбинация Messenger и WhatsApp в мощный механизм обмена сообщениями в стиле WeChat будет катализатором этой тенденции. Бренды электронной коммерции DTC уже используют эти возможности, и все больше и больше организаций воспользуются ими, учитывая, что потребители сигнализируют о желании общаться вне электронной почты.
- Бренды должны удовлетворить постоянную потребность потребителей в немедленной информации. Интернет дал людям удивительную возможность получить доступ к огромному количеству информации и данных, чем когда-либо прежде. Благодаря всеми любимым мобильным устройствам люди могут получать информацию в любое время, независимо от того, где находятся или чем занимаются. К сожалению для брендов, это означает, что теперь они должны предоставлять немедленную информацию и ответы на все вопросы клиентов, в любое время, когда они хотят.
- Инклюзивность контента на цифровых сенсорных точках набирает обороты. Доступность Интернета набирает обороты. Обновленные рекомендации по обеспечению доступности веб-контента, выпущенные в 2018 году, начали набирать обороты в прошлом году, поскольку веб-разработчики и дизайнеры UX начали отходить от мышления «одно и то же подходит всем», которое распространялось до недавнего времени.
- Стандарты WCAG структурированы по четырем принципам: воспринимаемый, работоспособный, понятный и надежный. Структура, включающая 13 руководств, подпадает под эти принципы. Хотя это и не явно, эти рекомендации выходят за рамки веб-сайтов и включают дополнительные типы контента, включая видео и графику, которые чаще всего встречаются в социальных сетях. Добавление подписей ко всему видеоконтенту и описательных подписей в качестве альтернативного текста для изображений уже становится обычным явлением для создателей контента в социальных сетях - однако есть еще несколько шагов, которые необходимо включить для создания и публикации нового социального контента, который будет инклюзивным и доступным.
- Огромное количество человек в мире имеют проблемы со зрением, и в 2018 году Instagram сделал улучшения, чтобы людям с нарушениями было легче пользоваться платформой. Создание всего контента, будь то веб-сайты, электронная почта, социальные сети и голосовая связь, в соответствии со стандартами WCAG, делает контент более доступным для широкого круга людей с ограниченными возможностями. Это также помогает старшим поколениям (и, действительно, всем), делая контент более удобным для использования. Не стоит на месте и улучшение статистических инструментов инстаграм.
- Команды должны свободно владеть интерпретацией и сбором полезных данных. Поскольку движение в направлении более отслеживаемой и измеримой среды цифрового маркетинга продолжается, маркетинговые команды имеют возможность изучать, понимать и прогнозировать поведение своей аудитории более точно, чем когда-либо. 81% маркетологов ожидают, что большинство их решений будут основываться на данных к 2022 году, согласно исследованию Gartner по маркетингу в 2018 году. Разрыв в том, что многие команды обнаружили, что их навыки не соответствуют новой реальности за последние несколько лет. Абсолютно жизненно важно, чтобы все маркетинговые команды хорошо разбирались в интерпретации данных.
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