Платежные системы для оплаты на сайтах Битрикс

01:45 25.01.2022

При создании сайтов необязательно делать все с нуля.

Основные задачи легко решают конструкторы, возможности которых выходят далеко за пределы обычной площадки. Ярким примером является система 1C-Bitrix (“1С-Битрикс”, “Битрикс”). Это среда управления контентом (CMS), которая позволяет не только собрать сайт с внушительным перечнем инструментов, но и настроить многие задачи по взаимодействию с клиентами. Подобные решения позволяют обрабатывать обращения из разных источников в одном месте, собирать всю информацию по каждому клиенту в историю и видеть, что он купил в прошлый раз. Также с их помощью делают отчеты, распределяют работу между сотрудниками компании, решают бухгалтерские вопросы и т. д. Подробнее об этом читайте по ссылке https://www.interkassa.com/blog/obzor-1s-bitrix-bitriks-princip-raboty-preimushchestva-i-nedostatki/.

На сайт, созданный с использованием CRM “Битрикс”, подключается и оплата — платежи принимаются в разных валютах и из многих стран. А вот какую платежную систему выбрать — это всегда сложный вопрос. Давайте разберемся, на что ориентироваться при поиске.

Важные характеристики платежной системы для “1С-Битрикс”

Вот те возможности, которые относятся к плюсам:

Наличие отдельного модуля, разработанного специально под “Битрикс”. Такое решение сильно упрощает процесс подключения, поэтому на стороне клиента не задействуются дополнительные программисты.

Высокий уровень безопасности, который включает анализ транзакций на предмет выявления мошенничества, а также резервное копирование данных. Но важно помнить, что хороший платежный агрегатор проверит на безопасность и сам сайт, потому что решение этого вопроса должно быть всесторонним.

Разнообразие настроек для того, чтобы бизнес мог принимать платежи в разных форматах, валютах, из разных мест. Также среди дополнительных инструментов важны аналитика и отчетность.

Отсутствие сложного ежемесячного обслуживания. В идеале платежный модуль не вызывает никаких трудностей и работает без особого участия бизнеса, если не требуется смена настроек.

Выгодное подключение. Об этом моменте расскажем подробнее.

Особенности подключения и оплаты платежного модуля

Есть разные варианты подключить прием платежей к интернет-магазину, но наиболее выгодный для владельцев бизнеса — это бесплатное решение, предполагающее, что оплата агрегатору поступает в виде процента за каждую транзакцию. Это удобно тем, что при отсутствии покупок вкладывать деньги в обслуживание и подключение модуля не придется.

Подобное решение предлагает своим клиентам платежный агрегатор Interkassa. Если сайт работает на CRM “Битрикс”, то это предложение точно стоит рассмотреть.