Платежные системы для оплаты на сайтах Битрикс

При создании сайтов необязательно делать все с нуля.

Основные задачи легко решают конструкторы, возможности которых выходят далеко за пределы обычной площадки. Ярким примером является система 1C-Bitrix (“1С-Битрикс”, “Битрикс”). Это среда управления контентом (CMS), которая позволяет не только собрать сайт с внушительным перечнем инструментов, но и настроить многие задачи по взаимодействию с клиентами. Подобные решения позволяют обрабатывать обращения из разных источников в одном месте, собирать всю информацию по каждому клиенту в историю и видеть, что он купил в прошлый раз. Также с их помощью делают отчеты, распределяют работу между сотрудниками компании, решают бухгалтерские вопросы и т. д. Подробнее об этом читайте по ссылке https://www.interkassa.com/blog/obzor-1s-bitrix-bitriks-princip-raboty-preimushchestva-i-nedostatki/.

На сайт, созданный с использованием CRM “Битрикс”, подключается и оплата — платежи принимаются в разных валютах и из многих стран. А вот какую платежную систему выбрать — это всегда сложный вопрос. Давайте разберемся, на что ориентироваться при поиске.

Важные характеристики платежной системы для “1С-Битрикс”

Вот те возможности, которые относятся к плюсам:

  • Наличие отдельного модуля, разработанного специально под “Битрикс”. Такое решение сильно упрощает процесс подключения, поэтому на стороне клиента не задействуются дополнительные программисты.
  • Высокий уровень безопасности, который включает анализ транзакций на предмет выявления мошенничества, а также резервное копирование данных. Но важно помнить, что хороший платежный агрегатор проверит на безопасность и сам сайт, потому что решение этого вопроса должно быть всесторонним.
  • Разнообразие настроек для того, чтобы бизнес мог принимать платежи в разных форматах, валютах, из разных мест. Также среди дополнительных инструментов важны аналитика и отчетность.
  • Отсутствие сложного ежемесячного обслуживания. В идеале платежный модуль не вызывает никаких трудностей и работает без особого участия бизнеса, если не требуется смена настроек.
  • Выгодное подключение. Об этом моменте расскажем подробнее.

Особенности подключения и оплаты платежного модуля

Есть разные варианты подключить прием платежей к интернет-магазину, но наиболее выгодный для владельцев бизнеса — это бесплатное решение, предполагающее, что оплата агрегатору поступает в виде процента за каждую транзакцию. Это удобно тем, что при отсутствии покупок вкладывать деньги в обслуживание и подключение модуля не придется.

Подобное решение предлагает своим клиентам платежный агрегатор Interkassa. Если сайт работает на CRM “Битрикс”, то это предложение точно стоит рассмотреть.

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