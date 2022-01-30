Что такое кэшбек?

20:20 30.01.2022

Экономия в сети Интернет может быть разной, ведь существует достаточно большое количество маркетинговых инструментов, которые работают в две стороны – дают выгоды покупателям и компании.

Кэшбэк – это идеальный способ разумно экономить денежные средства. В этой статье мы поговорим про кэшбек сервисы

Кэшбэк – это

Слово cashback происходит из английского языка и переводится дословно как «деньги назад». Первоначально, возможностью использовать кэшбек обладали только леди с банковскими кредитками, однако технологии не стоят на месте, и теперь кэшбэк за покупки можно встретить на просторах торговли в Интернете. Грубо говоря, под кэшбэком подразумевается частично возвращенная сумма денег от покупки.

Кэшбэк-сервис – это

Можно наблюдать тенденцию, что привычные, казалось бы, инструменты маркетинга, такие как, рекламная акция, промокоды, пиар, не работают настолько эффективно, как несколько лет назад. Это связано с постоянной конкуренцией в сфере онлайн-продаж. Поэтому было придумано решение интегрирования кэшбэк-сервисов в эту нишу. Под кэшбек-сервисом подразумевается сайт-агрегатор, который дает возможность клиенту найти магазин по запросу, где есть возможность возвращения потраченной суммы от покупки.

Плюсы использования cashback сервисов

На самом деле, cashback – это выгода не только для покупателя, но и для магазина. Например, отвечая на вопрос, какую выгоду получают от кэшбека компании, можно смело сказать, что реализация продукта за счет кэшбека гораздо эффективнее, чем от рекламы. Поэтому та часть суммы товара, которая ушла бы на рекламу, уходит на кэшбек. Есть и другие преимущества, об этом поговорим поподробнее:

1. В первую очередь, кэшбек возвращает часть денег, а это, несомненно, экономия;

2. Кэшбек сервисы обладают понятным и простым интерфейсом;

3. Кэшбек можно сочетать с другими акциями, например, со специальными купонами;

4. Зачастую многие кэшбек-сервисы используют реферальные продажи. Тем самым, покупая товары с помощью такого сервиса, клиент имеет возможность наладить свой пассивный доход.



