Госдолг США достиг рекордной отметки

Государственный долг США достиг рекордно высокой отметки, впервые превысив 30 триллионов долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.

По мнению финансовых экспертов, это стало результатом "триллионных инвестиций" правительства в борьбу с коронавирусом, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты.

Таким образом, госдолг США достиг данной отметки на несколько лет раньше, чем предполагали в Вашингтоне.

При этом экономистя считают, что экономика США демонстрирует рост, а потому рекордный госдолг США "не сигнализирует о катастрофе".

В середине декабря президент США Джо Байден подписал закон об увеличении предела госдолга на 2,5 триллиона долларов, до 31,4 триллиона долларов. Представитель Белого дома Джен Псаки указывала, что такое решение не является из ряда вон выходящим. По словам Псаки, в истории США это делалось более 80 раз.

В середине октября законодатели, оказавшись перед угрозой дефолта, одобрили кратковременное — до 3 декабря — увеличение лимита госдолга на 480 миллиардов долларов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.02.2022, 15:44
    Гость: Глюку

    Что будет предлогом чтобы провести ещё пару тройку реформ в РФ , обесценить рубль, и внести вклад РФ в укрепление финансовой стабильности США, снова Украина?

  2. 02.02.2022, 15:37
    Гость: Вадим

    Заметно, в РФ дворы не убирают от снега, и мусор не вывозят.
    Что будет дальше не трудно догадаться.

  3. 02.02.2022, 15:34
    Гость: Юри_й

    меняю бумажки доллары, на чистую бумагу, на которой еще и рисовать можно. даю две бумажки А4 за 1 бумажку доллара, номинал не важен 1,5,10 баксов, все принимаю.
    Прикинь какое выгодное предложение

Все комментарии (35)
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