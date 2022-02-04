Как определить скам-токен?

16:42 4.02.2022

В связи с ростом популярности криптовалюты, появляется все больше и больше способов обмануть начинающего трейдера.

Криптоинвесторы находятся в зоне риска, ведь скам-токен достаточно тяжело разоблачить. В этой статье мы поговорим про нюансы, на которые стоит обращать внимание, чтобы лишний раз не наткнуться на мошенников. Более подробную информацию можно найти на сайте https://coindep.ru/.

Что такое токен?

Для того, чтобы понять что-то скам-токен, необходимо разобраться с тем, что такое токен. Под токеном подразумевается единица учета, которая, по сути, не является криптовалютой. Они предназначаются для того, чтобы урегулировать цифровой баланс в каком-либо активе. Грубо говоря, токены заменяют ценные бумаги в криптовалютной мире. Выглядят токены в виде записи в регистре, распределенной в цепочке блок-чейна.

Что делать, чтобы не наткнуться на мошенников?

Перед тем, как инвестировать деньги в ту или иную криптовалюту, обращайте внимание на следующие нюансы:

1. В случае, если компания «садится на уши» и обещает, что в первое время вы заработаете большое количество денег. Явным признаком является то, что компании УВЕРЕННО прогнозируют, аргументируя свое мнение наличием красивых графиков. Вы должны понимать, что на рынке криптовалют все неустойчиво.

2. Если вы наблюдаете, что компания скрывает участников команды, беги от данного проекта;

3. Отсутствие документации и рабочего продукта – очень яркий признак мошенничества. Вам может показаться, что идея проекта революционна и вполне осуществима, но без официальных бумаг любой патент эфемерен;

4. Отсутствие контактных данных на сайте или их неполноценность;

5. Обращайте внимание на то, что хорошие криптовалютные проекты имеют свои блоги или аккаунты в социальных сетях. Это логично, ведь аудитория в соц.сетях может быть потенциальными пользователями или клиентами. Если же проект не ведет деятельность в социальных сетях, есть вероятность, что это скам.

Что такое Coindep?

Информационный портал Coindep носит исключительно информационный характер и предоставляет информацию о стоимостях криптовалютных монет на торговых биржах. Если у вас есть недопонимания, какой же криптоактив выбрать, вы всегда можете почитать новости о текущих изменениях на рынке криптовалюты и найти нужную информацию по поводу того или иного токена.

