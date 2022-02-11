19:24 11.02.2022

Коммерческая недвижимость пользуется в Москве и московской области большим спросом, поэтому здесь достаточно много предложений, которые уравновешивают рынок.

За последнее время предложения превышают спрос, поэтому продажа часто длится очень долго, особенно если речь идет не о районах с наиболее выгодным местом расположения. Чтобы продать такую недвижимость быстро и сразу же получить деньги, стоит обратиться к профессионалам, которые помогут в решении многих сопутствующих проблем. Компания «Коммерческая недвижимость столицы» commercial-moscow.ru предлагает наиболее выгодное решение для своих клиентов, так как она проводит быстрый выкуп помещений, в результате чего, всего через несколько дней после обращения человек сможет получить деньги, так как именно столько происходит оформление документов, заключение сделки, проверки и прочее.

Этапы выкупа

Выкуп коммерческой недвижимости в Москве и московской области проводится в несколько этапов. К ним относятся:

предварительный этап – он заключается в оценке коммерческой недвижимости специалистом организации, который выезжает на место, примерно, за 1 час. После оценивания и озвучивания стоимости клиенту предлагается заключить сделку о продаже;

подготовительный этап – если удалось договориться на предыдущем этапе, но начинается сбор и оформление документов. Объект проходит еще одно оценивание, на этот раз экспертное;

финальный этап – в это время заключается договор о купле-продаже недвижимости, он подписывается всеми сторонами и заверяется, после чего документы ключи и прочие вещи передаются новым владельцам.

Стоит отметить, что при сотрудничестве с профессионалами клиент может не переживать по поводу прозрачности сделки. Недвижимость проходит несколько этапов проверки, сделка заключается официально, оформляется у нотариуса и тут не используются какие-либо серые схемы. За счет того, что все проводится по отработанным схемам и компания специализируется на работе с коммерческой недвижимостью, удается достичь рекордных сроков в 1-5 дней, в зависимости от ситуации. Все данные вносятся в электронную базу и деньги переводятся в указанный срок.

Преимущества работы с компанией «Коммерческая недвижимость столицы»

Главным преимуществом для сотрудничества со специалистами данной организации является оперативность. Те, кто занят в деловой сфере, как никто понимает, что время и деньги очень взаимосвязаны. Срочность продажи может быть обусловлена множеством факторов. С учетом того, что компания предлагает достаточно высокий процент от актуальной рыночной стоимости, все это оказывается взаимовыгодным сотрудничеством. Все сопутствующие услуги также предоставляются оперативно.

Компания занимается полным оформлением документов, поэтому о клиента не требуется большого количества усилий. При удачном стечении обстоятельств сделка может быть оформлена в тот же день, когда человек обратился за услугами. При этом имеется гарантия безопасности. риски практически полностью отсутствуют, клиент получает юридическое сопровождение на всех этапах, а условия сделки являются открытыми и понятными.

Для каждого клиента подбирается свой индивидуальный подход, что обеспечивает гибкость условий. Можно разработать индивидуальное решение, основанное на пожеланиях клиентов. Также не исключено решение сложных ситуаций, когда имеются необычные условия. Для удобства клиентов предварительную оценку можно узнать онлайн или связавшись с представителями компании по телефону. Более точные данные будут получены после профессиональной оценки.