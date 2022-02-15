Основные характеристики микрозаймов

16:38 15.02.2022

Бывают ситуации, когда единственной возможностью быстро получить деньги является взятие микрозайма.

Однако мало кто понимает, как работает данная долговая система. В этой статье мы подробнее поговорим что из себя представляют микрозаймы и МФО.

Что такое микрозайм?

Под микрозаймом подразумевается кредитование, осуществляемое МФО, на маленькую денежную сумму. Срок выплат – непродолжительный, может осуществляться как Payday Loans (PDL), или в качестве посуточной ссуды. В простонародье микрозаемы часто называют «деньгами до зарплаты».

Какие особенности микрозаймов?

К основным характеристикам микрозаймов можно отнести:

1. Упрощенную систему получения микрозайма. Для того, чтобы воспользоваться микрозаймом, достаточно предоставить несколько документов – это может быть паспорт или другое удостоверение личности. Однако, универсальным является то, что получатель должен быть совершеннолетним.

2. Высокую процентную ставку. Да, не самый положительный момент, но, как показывает практика, это не смертельно, ведь существуют МФО, выдающие займы без процентов. Пример: процент микрозайма составляет до одного процента, в банке – от десяти до двадцати процентов в год;

3. Экономию времени при получении. Это связано с тем, что микрозайм можно получить в режиме онлайн – клиенту не придется стоять в очереди, тратить время на дорогу, на ожидание решения МФО. Обычно время выдачи микрозайма составляет от пятнадцати до тридцати минут.

Что такое МФО?

Под микрофинансовой организацией подразумевается кредитор, выдающий, в основном, денежные средства физическим лицам (могут и юридическим) небольшую сумму на короткий срок. Они закреплены в Российской Федерации по Закону от от 02.07.2010 № 151-ФЗ. Если говорить про МФО с точки зрения юриспруденции, то МФО считается юридическое лицо, ведущее микрофинансовую деятельность и внесенное в государственный реестр Микрофинансовых Организаций.

Осуществлять свою деятельность МФО может как микрофинансовая или микрокредитная компания. Различие лишь в том, что в первом случае они могут привлечь к своей работе средства физических лиц, которые не являются учредителями. Во-втором случае, они этого сделать не могут. Также оба вида хозяйствующих субъектов должны соблюдать ограничения, установленные статьей 12 Закона № 151-ФЗ.

Ознакомиться со списками организаций, выдающих микрозаймы, можно на сайте https://mickrozaim.ru/

