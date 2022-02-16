13:39 16.02.2022

Бытует мнение, что грамотно разбираться в финансах могут только люди со специальным образованием, а рядовому гражданину быть экспертом в этих вопросах ни к чему. Такая точка зрения ошибочна и чревата негативными последствиями.

Как проект ЭОС Фингуру помогает привести финансы в порядок?

Содержание:

Почему появляются проблемы с долгами?

Цели и задачи проекта ЭОС Фингуру

Как справиться с долговыми нагрузками и начать жить

Финансовая грамотность – базовый навык современного человека, без этого невозможно контролировать свои активы. Именно потому, что население пренебрегает элементарными правилами обращения с деньгами, в нашей стране так много людей, которые не способны справиться с долговыми обязательствами.

Проект ЭОС Фингуру – легкий способ получить бесплатное финансовое образование и привести дела в порядок. Даже если у вас уже есть проблемные долги, специалисты помогут разобраться с ними максимально безболезненно!

Почему появляются проблемы с долгами?

Статистика свидетельствует, что задолженность по кредитам среди российских граждан достигла 22,6 трлн руб.: если разделить на каждого взрослого жителя нашей страны, получится по 190 тыс. руб. на человека. При этом не учитываются долги перед МФО (если приплюсовать и их, суммы будут просто неподъемными). Долги ухудшают качество жизни, отнимают время, портят нервы, становятся причиной семейных конфликтов и прочих драм. Тем не менее задолженность граждан продолжает расти, и такая динамика уже несколько лет остается неизменной.

Давайте разберемся, почему так происходит. В умелых руках кредит – эффективный и полезный инструмент, способный решить множество насущных задач. Однако неправильный подход к кредитованию сводит на нет все преимущества банковских займов. Причина проста: люди не могут объективно оценить свой финансовый статус и соотнести предстоящие обязательства с уровнем доходов. Как правило, свободных денег у человека меньше, чем он думает, ведь мало кто ведет бюджет, в котором учитываются все траты. В результате возникают просрочки, штрафы и прочие неприятности.

Конечно, трудно устоять, когда со всех сторон нас атакуют рекламные предложения, очень выгодные на первый взгляд. Купить в салоне автомобиль на заемные средства, оформив договор с банком на месте, – быстро и просто, однако в такой ситуации трудно подсчитать, как кредит отразится на бюджете. Итогом может стать постоянно растущий долг, по которому нечем будет рассчитываться.

Чтобы избежать кабалы и получать от кредитов только пользу, необходимо освоить основы финансовой грамотности. В этом поможет ЭОС Фингуру – проект, который научит грамотно управлять деньгами и достигать жизненных целей.

Цели и задачи проекта ЭОС Фингуру?

В первую очередь проект предназначен для тех, кто столкнулся с проблемой погашения задолженности. Однако у ЭОС Фингуру есть и более масштабная задача – научить пользователей основам финансовой грамотности. Видеоуроки, текстовые материалы, интерактивные тесты можно осваивать в произвольном порядке, выбрав интересующий вас раздел.

Чему научит проект ЭОС Фингуру:

правильно брать кредиты, чтобы они не влияли на качество жизни;

принимать верные решения;

грамотно управлять своими обязательствами;

инвестировать средства и получать регулярный доход от вложений;

составлять личный финансовый план для достижения конкретных целей.

Информация на сайте структурирована и поделена на блоки. Основу обучения составляют видеоуроки от экспертов в сфере финансовой грамотности. 1 лекция длится 10-15 минут – этого вполне достаточно, чтобы сформировать базовые навыки разумного обращения с деньгами.

Изучив материалы на сайте, вы не только получите неоценимую помощь в вопросах погашения задолженности, но и сможете применить полученные знания для повышения собственного благосостояния. Правильно копить – это целая наука, однако ничего сверхсложного в ней нет. Так, интерактивная игра «Накопи миллион» поможет узнать, способны ли вы принимать взвешенные решения и двигаться к поставленной цели или же требуется серьезно пересмотреть свой подход к денежным делам.

Блок лекций «Инвестиции и риски» поможет решиться на первые шаги в этой сфере: вы научитесь выбирать инвестиционные инструменты, просчитывать риски, избегать авантюрных проектов, а также узнаете, как отличить честный фонд от пирамиды и в чем специфика фондового рынка России. Полученные знания помогут не только сохранить активы, но и приумножить их, сделав надежные вложения.

Как справиться с долговыми нагрузками и начать жить?

ЭОС Фингуру – это не только теория, но и практическая помощь. На сайте имеется удобный калькулятор, с помощью которого можно рассчитать комфортный график погашения задолженности. Там же есть возможность связаться с профессиональным консультантом по долговым вопросам на условиях полной анонимности.

Проект ЭОС Фингуру о финансах – разработка EOS Group. Организация специализируется на покупке долгов физлиц и предлагает клиентам новые условия по погашению займов. Миссия компании – сделать финансовые нагрузки посильными для людей и помочь рассчитаться с кредитами без снижения уровня жизни.