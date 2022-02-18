ГК «РОСТ»: «В первую очередь мы всегда думаем о людях»

18:08 18.02.2022

Производители овощного рынка стараются выращивать овощи круглый год, вне зависимости от сезона.

Группа компаний «РОСТ» занимается непрерывным выращиванием томатов, огурцов и зелени в теплицах закрытого грунта. Организация является лучшим поставщиком экологичных, вкусных овощей в России.

Команда «РОСТа» ежегодно модернизируется, создает новые очереди в тепличных комплексах. Компания проявляет ответственный подход при выборе месторасположения каждого комбината. Они создаются исключительно в экологически благоприятной местности. Именно в таких регионах нашей страны создаются инновационные теплицы 5-го поколения. За все время работы «РОСТ» создали 5 современных логистических центров для 16 тепличных комплексов. 443 гектара - суммарная площадь земель компании. Геолокация каждого тепличного объекта позволят доставлять овощи в любой субъект с наибольшей скоростью.

ООО «Луховицкие овощи», находящийся в Московской области, является наиболее крупным комплексом «РОСТа». Этот район уникален особым климатом и качеством воды, благодаря чему эта местность славится луховицкими огурцами. У этой продукции отсутствует горечь, пустота внутри, а кожица является тонкой и не имеет повреждений. Уникальные LED-лампы автоматически обеспечивают межрядную двухуровневую досветку растений. В «Луховицких овощах» есть упаковочно-распределительный центр, не имеющий аналогов в мире. Он отличается 4-х ярусной автоматизированной зоной хранения, которая сортирует овощи по наивысшим стандартам.

Для устранения дефицита овощей в Нижегородской области «РОСТ» создали с нуля «Нижегородский» тепличный комплекс в городе Бор. Компьютерные технологии анализируют рост растений, их питание, полив, влажность и освещение. Томаты, огурцы и зелень постепенно становились неактуальными для местных жителей из-за несоответствия цены и качества. По прогнозам Министерства сельского хозяйства, после открытия комбината валовый сбор конечной овощной продукции увеличится более чем на 9 процентов. Правильно подобранное месторасположение комплекса позволит очень быстро доставлять продукцию в нижегородские магазины, сохраняя ее вкус и полезные свойства.

Люди южного края привыкли употреблять в своем рационе овощи в любой сезон из-за теплого климата, спрос и масштабы потребления высоки на протяжении целого года. ГК «РОСТ» в 2018 году открыли тепличный комплекс в Ростовской области, который имеет название ООО «Донская усадьба». Благодаря продуманной транзитной системе, задержек в поставках овощей на юге происходить не будет, полки магазинов не останутся пустыми. Производственная мощность самого предприятия составляет 11 тысяч тонн овощей в год. Тепличный комплекс имеет автоматизированное водо- и электроснабжение. Комбинат также имеет международные сертификаты, позволяющие экспортировать товары в страны Евросоюза.

Эти примеры доказывают заинтересованность группы компаний «РОСТ» в людях и их желаниях. Методики работы и технологии разрабатывались продолжительное время для того, чтобы радовать своих покупателей качественным, экологически чистым и спелым урожаем. Во время доставки овощей из комбинатов в магазины, томаты, огурцы и зелень хранят в определенной благоприятной температуре. Геолокация позволяет за несколько часов привозить продукцию в супермаркеты. Именно поэтому овощи сохраняют яркий вкус и полный комплекс витаминов.