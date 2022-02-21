Уменьшение налога УСН на страховые взносы
Каждая из них имеет свои, как положительные стороны, так и отрицательные. Чтобы точно определиться, какая налоговая система больше подходит именно в вашем случае, лучше всего обратиться к профессиональным бухгалтерам - https://asta-consult.ru.
В данной статье рассмотрена тема уменьшения налога при УСН на страховые взносы. Именно эта налоговая система является наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса.
Кто имеет право на УСН?
Чтобы воспользоваться правом на упрощенную систему налогообложения, необходимо организации подпадать под определенные критерии:
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численность работников должна быть менее 130 человек;
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доход в течении последнего года должен составлять менее 200 млн. рублей;
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остаточная стоимость - менее 150 млн. рублей;
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невозможность применить УСН для организаций, которые прямо указаны в ст. 346 НК РФ (банки, ломбарды, фирмы имеющие филиалы и т. д.).
Можно ли уменьшить налог на сумму страховых взносов?
В рамках УСН юридические лица и ИП могут выбрать один из двух объектов налогообложения, а именно: “доходы” либо “доходы минус расходы”, что предусмотрено ст. 346.14 НК РФ. Однако сделать уменьшение налога на сумму страховых взносов возможно только при варианте “доходы”. Он предполагает уплату налоговых взносов в размере 6 % от всей суммы полученных доходов при соблюдении лимита дохода и численности работников. При его превышении (численность работников от 101 до 130 чел.; доход от 150 до 200 млн. чел.) оплата налоговых взносов осуществляется в размере 8%. Данный размер процентов может быть уменьшен на сумму страховых взносов.
Если ИП не имеет в своем штате сотрудников, тогда сумма налога может быть уменьшена до 100%. Остальные налогоплательщики могут уменьшить сумму налога не более чем на 50%.
Для того чтобы уменьшить налог, необходимо рассчитать сумму налога и вычесть с нее определенные страховые платежи, которые имели место в расчетном периоде. К ним относится: больничные листы; пенсионное страхование; добровольное медицинское страхование, торговый сбор и т. д. Полный список со всеми нюансами отражен в ст. 346.21 НК РФ.
Все лица, которые применяют УСН, должны знать о возможности уменьшения налогов на сумму страховых взносов, ведь это может существенно облегчить налоговую нагрузку.
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