Уменьшение налога УСН на страховые взносы

17:52 21.02.2022

При регистрации юридического лица или ИП каждый сталкивается с вопросом, какую выбрать налоговую систему: общую или упрощенную.

Каждая из них имеет свои, как положительные стороны, так и отрицательные. Чтобы точно определиться, какая налоговая система больше подходит именно в вашем случае, лучше всего обратиться к профессиональным бухгалтерам - https://asta-consult.ru.

В данной статье рассмотрена тема уменьшения налога при УСН на страховые взносы. Именно эта налоговая система является наиболее привлекательной для малого и среднего бизнеса.

Кто имеет право на УСН?

Чтобы воспользоваться правом на упрощенную систему налогообложения, необходимо организации подпадать под определенные критерии:

численность работников должна быть менее 130 человек;

доход в течении последнего года должен составлять менее 200 млн. рублей;

остаточная стоимость - менее 150 млн. рублей;

невозможность применить УСН для организаций, которые прямо указаны в ст. 346 НК РФ (банки, ломбарды, фирмы имеющие филиалы и т. д.).

Можно ли уменьшить налог на сумму страховых взносов?

В рамках УСН юридические лица и ИП могут выбрать один из двух объектов налогообложения, а именно: “доходы” либо “доходы минус расходы”, что предусмотрено ст. 346.14 НК РФ. Однако сделать уменьшение налога на сумму страховых взносов возможно только при варианте “доходы”. Он предполагает уплату налоговых взносов в размере 6 % от всей суммы полученных доходов при соблюдении лимита дохода и численности работников. При его превышении (численность работников от 101 до 130 чел.; доход от 150 до 200 млн. чел.) оплата налоговых взносов осуществляется в размере 8%. Данный размер процентов может быть уменьшен на сумму страховых взносов.

Если ИП не имеет в своем штате сотрудников, тогда сумма налога может быть уменьшена до 100%. Остальные налогоплательщики могут уменьшить сумму налога не более чем на 50%.

Для того чтобы уменьшить налог, необходимо рассчитать сумму налога и вычесть с нее определенные страховые платежи, которые имели место в расчетном периоде. К ним относится: больничные листы; пенсионное страхование; добровольное медицинское страхование, торговый сбор и т. д. Полный список со всеми нюансами отражен в ст. 346.21 НК РФ.

Все лица, которые применяют УСН, должны знать о возможности уменьшения налогов на сумму страховых взносов, ведь это может существенно облегчить налоговую нагрузку.

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