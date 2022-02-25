Не голая «Степь»: продажи и выручка агрохолдинга продолжают бурный рост

19:33 25.02.2022

Финансовые показатели одного из крупнейших агропредприятий юга России остаются мощным ориентиром для инвесторов.

Развитие отечественного АПК будет оставаться одним из главных драйверов российской экономики в 2022 году, значительную роль сыграют компании, имеющие большой портфель экспортных заказов. Примером может выступать агрохолдинг «Степь», один из крупнейших российских экспортеров, за четыре года превратившийся в одного из ключевых игроков не только на отечественном, но и зарубежном рынке продовольствия.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что мировой рынок продовольствия будет в целом дефицитным на среднесрочную перспективу – санкционные ограничения и ценовая газовая конъюнктура уже спровоцировали рост цен на удобрения, что скажется на конечной цене выращенной продукции. Интерес иностранных покупателей к выращенной в России продукции растет, только в рамках прошедшей в середине февраля международной выставки «Gulfood 2022» в Дубае, «Степь» заключила контракты на сумму свыше 1,6 млрд рублей. Важно, что среди прочего речь идет о поставках готовой бакалейной продукции с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, агрохолдинг подтвердил статус лидера по экспортным поставкам целого ряда «нишевых» сельскохозяйственных культур – горчица, нут, горох и другие бобовые, спрос на которые высок в странах Ближнего Востока и Азии, а также в некоторых странах ЕС.

С июля по декабрь 2021/22 маркетингового года «Степь» отгрузила свыше 200 000 тонн таких культур, что является абсолютно уникальным результатом. На долю «Степи» пришлось почти 17% всего российского экспорта гороха, более 9% нута, и свыше 22,5% поставок горчицы на экспорт.

В три раза за три года

За 2017-2020 год выручка агрохолдинга «Степь» выросла в три раза – с 10,2 млрд рублей до 32,8 млрд и есть основания полагать, что позитивный тренд продолжится. Опережающая динамика развития относится к числу особенностей, отличающих «Степь» от конкурентов. Всего за один 2020 год земельный банк агрохолдинга вырос с 416 тысяч гектаров до 565 тысяч, что вывело холдинг на шестую строчку рейтинга самых крупных землевладельцев России, а сам он расширился за счет новых предприятий. В том числе – крупной молочно-торговой фермы, которая после реконструкции станет крупнейшей молочно-товарной фермой страны с объемом годового производства свыше 100 000 тонн.

Уже сейчас молочное подразделение холдинга признано наиболее продуктивным в России – надой на одну корову составил более 11,3 тыс. килограммов молока в год. Новый актив увеличит молочное производство «Степи» более чем вдвое, по открытым финансовым данным компании, общее производство молока предприятиями компании в 2020 году составило 71,4 тысячи тонн.

Есть все основания считать, что подобный тренд продолжится. За 2021 год валовый сбор агрохолдинга увеличился более чем на 30% - 1,8 млн тонн против 1,3 млн тонн прошлого периода, основная доля сбора приходится на пшеницу (более миллиона тонн). Выручка, которую получил холдинг за 9 месяцев 2021 года (40 млрд рублей) значительно превышает результат всего 2020 года (32,8 млрд рублей).

Рекордным оказывается рост OIBDA (операционный доход до вычета амортизации), в 2020 году он составил 122,5%. Эти, вне всякого сомнения, эффектные показатели становятся возможными благодаря грамотной стратегии развития, которую реализует «Степь».

Кадры и ESG

Агрохолдинг «Степь» одним из первых начал применять в работе триаду ESG, что можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В данном случае, передовые аграрные технологии не только выполняют функцию защиты экологии, но и дают серьезный экономический бонус.

В растениеводстве агрохолдинг активно осваивает технологию No Till, при которой повреждения почвенного слоя минимальны. Благодаря специальной конструкции сельскохозяйственной техники, удается перейти к «точечному посеву, не затрагивая окружающую почву. При такой технологии поверхность поля покрывается специально измельченными остатками растений (мульчей), что в сочетании с нетронутым слоем значительно снижает урон от водной и ветровой эрозии, а также помогает сохранять воду и лучше справляться с засухой. В 2021 году полностью все посевы подсолнечника на полях «Степи» перешли на No-Till, что обеспечило рост урожая на 20%.

Потенциал передовых агротехнологий раскрывается в профессиональных руках, поэтому работающие в «Степи» сотрудники имеют все необходимые компетенции. Высокие экономические результаты агрохолдинга «Степь» обеспечивают более 6000 сотрудников, причем экономика неразрывно связана с преобразованием социальной инфраструктуры. Корпоративная культура «Степи» подразумевает высокую социальную ответственность: везде, где работает агрохолдинг, реализуются проекты по обновлению и модернизации сельской инфраструктуры.

Снижение уровня эрозии и деградации почв обеспечивается также применением смарт-технологий – «цифровые двойники» каждого поля, дроны, почвенные инъекции, позволяющие избежать чрезмерного использования удобрений. Последнее также помогает соответствовать стандарту «эко».

Благодаря No Till и компенсационным высадкам деревьев – только в Зимовниковском районе Ростовской области предполагается высадить 55 гектаров леса, «углеродный след» производства продовольствия в «Степи» минимален. В дальнейшем, этот опыт планируется распространять во всех регионах присутствия агрохолдинга.