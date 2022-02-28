Там, где работаем, там и помогаем: Диловар Мухидинов и его социальная помощь

12:50 28.02.2022

Собственник и генеральный директор ООО «Общие Логистические Решения» Диловар Мухидинов уже более 30 лет проживает и работает в России. За это время реализовано несколько проектов и продолжают создаваться предприятия в сфере логистики.

Основная деятельность сосредоточена в городе Чехов, Московская область. В городе строится инновационный «Сухой порт Чехов» - контейнерный терминал, с помощью которого будут ускоренно обрабатываться скоропортящиеся товары, грузы и контейнерные поезда.

В том же Чехове Диловар Мухидинов занял пост Председателя совета попечителей Государственного казенного учреждения социального обслуживания Московской области «Чеховский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Аистенок»». Реабилитационный центр оказывает помощь подросткам разных категорий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: детям-сиротам, несовершеннолетним оставшимся без опеки родителей, детям с ограниченными возможностями по здоровью. Кроме социально-бытовой помощи, которая включает в себя предоставление помещений, уборки, гигиены, питания и организации досуга для детей, центр также помогает в оказании медицинской помощи несовершеннолетним. В «Аистенке» работает целый ряд специалистов, которые занимаются с подростками. Среди них есть психологи, логопеды, дефектологи, эрготерапевты, преподаватели по музыке, литературе. Детей обучают основам математики и жизненной социализации. Также центр оказывает бесплатную юридическую помощь.

Диловар Абдулович, являясь председателем совета попечителей «Аистенка» оказывает спонсорскую помощь проживающим в центре детям. Предприниматель регулярно посещает центр реабилитации, проводит встречи с персоналом, руководством «Аистенка», общается с подростками, дарит им подарки.

Стоит напомнить, что Диловар Мухидинов заботится и о родных местах. В родном поселке Фархор, находящемся в Таджикистане, предприниматель за свои средства построил новую трехэтажную школу со своим спортзалом, столовой, современным оборудованием и инвентарем. Также, на средства Мухидиновых в поселке была построена больница, медицинский центр, роддом и асфальтирована дорога протяженностью 15 км.

Кроме своего родного поселка, в Таджикистане Диловар Абдулович вместе с другим предпринимателем Курбонхуджой Рахматовым отремонтировали школу в махалле Давлат Бобур.