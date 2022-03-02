ГК «РОСТ»: Своим ассортиментом мы выражаем любовь к потребителю

РОСТ – компания, которая выращивает овощи из уникальных голландских семян в теплицах 5-го поколения.

Автоматизированная система ухода за растениями позволяет создавать качественный, вкусный и полезный урожай в любое время года. Томаты производятся под брэндами «Flamenco», «Медовые» и «Сладкая ягода». Огурцы выпускаются под маркой «Луховицкие овощи», а разнообразие зелени включает в себя пряный салат Ромэн, микс салатов «Трио», маслянистый и сочный хрустящий салат.

Луховицкие огурцы, растущие в знаменитом Московском районе с идеальным климатом, отличаются спелой и сочной структурой. Луховицкий район ценится за комфортный состав воды для выращивания огурцов. Помимо этого, внешние погодные условия и уровень влажности воздуха благоприятно влияют на витаминный состав плодов. На территории комплекса действует фитосанитарный режим, позволяющий не опрыскивать огурцы ядохимикатами от вредителей. Все технологии РОСТа нацелены на выращивание экологически чистых овощей. В 2018 году Луховицкие огурцы были награждены золотой медалью в Международном конкурсе «Лучший продукт – 2018», а выставка «ПРОДЭКСПО – 2017» вручила серебряную медаль за инновации в удобстве потребления.

Под брендом «Медовые» производят черри красного и оранжевого цвета. Каждый куст томатов находится под контролем компьютерных систем, где отслеживается их состояние. В теплицах поддерживается искусственная циркуляция воздуха, за счет чего внешние погодные условия не оказывают негативного влияния на качество урожая. Отличительная особенность помидоров этого бренда – медовый вкус, сладость и сочность плодов. Уникальность «медовых» помидоров заключается в том, что они срезаются за день до доставки в сети магазинов. Томатный грейдер, установленный в сортировочном центре, автоматически распознает уровень сахара в них. На агропромышленной выставке в 2019 году «Медовые» черри были награждены золотой медалью за высокое качество продукции.

«Flamenco» - томаты, имеющие яркий красный цвет снаружи и внутри. Ликопин – вещество, входящее в состав помидоров, придает им такой насыщенный окрас. Этот антиоксидант положительно влияет на организм человека, оказывает омолаживающий и противовоспалительный эффект. РОСТ выращивает круглые, сливовидные, коктейльные томаты и черри «Flamenco».

Линейка томатов «Сладкая ягода» имеет несколько видов, каждый из которых делится по цветам. Плоды бывают оранжевого, розового, желтого, фиолетового и черного цвета. Каждый сорт томатов имеет декоративную форму и отличается по вкусу. Они бывают сочно-фруктовыми, сладкими и даже слегка пряными.

При выращивании зелени осуществляется автоматический посев семян салата, после чего горшочки помещают в специальные камеры проращивания с температурой 19 градусов на двое суток. В этих отсеках поддерживается благоприятная влажность воздуха, позволяющая позднее выставить зелень на производство. В состав листьев салата входит лактуцин – полезное вещество, нормализующее работу нервной системы, кровообращения и пищеварительной системы. Маслянистый салат является видом зелени, который в большей степени сохраняет в себе полезные свойства, чем другие.

Качество и вкус огурцов, томатов и зелени из теплиц «РОСТа» обусловлено использованием уникальных голландских технологий. Специалисты регулируют уход за каждым горшочком салата, кустом томатов и огурцов. Разнообразные линейки продукции разрабатываются с целью полного удовлетворения желаний разных групп потребителей.

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