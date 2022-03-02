Стоимость газа в Европе побила исторический максимум

В ходе торгов на бирже в среду стоимость газа в Европе побила исторический рекорд и составила почти $2230 за 1 тыс. куб. метров. В целом стоимость газа растет на 59,4%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В частности, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за 1 тыс. куб. м, или €193,95 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Напомним, рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что ЕС, США, Великобритания, а также некоторые другие страны ввели санкции против России после того, как Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

Также стоимость газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 02.03.2022, 20:06
    Гость: Val

    c каким удовольствием я бы посмотрел как перекрывают кран трубы по перекачки российского газа светочам дерьмократии. Я бы выпил чарку за перекрытие нефтяной трубы в том же направлении. Ой, да сколько ещё можно дать красивых ответов "мировому сообществу" за поддержку ими фашизма и травлю России. Только и в России столько чертополоха наросло, тяпки по ним плачут. Сегодня одно поганое гнездо придавили, эхо называется, только не Москвы, а вашингтона.

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