Стоимость газа в Европе побила исторический максимум

14:01 2.03.2022

В ходе торгов на бирже в среду стоимость газа в Европе побила исторический рекорд и составила почти $2230 за 1 тыс. куб. метров. В целом стоимость газа растет на 59,4%.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В частности, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за 1 тыс. куб. м, или €193,95 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Напомним, рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что ЕС, США, Великобритания, а также некоторые другие страны ввели санкции против России после того, как Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.

Также стоимость газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.