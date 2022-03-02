Стоимость газа в Европе побила исторический максимум
В ходе торгов на бирже в среду стоимость газа в Европе побила исторический рекорд и составила почти $2230 за 1 тыс. куб. метров. В целом стоимость газа растет на 59,4%.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
В частности, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2226 за 1 тыс. куб. м, или €193,95 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).
Напомним, рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что ЕС, США, Великобритания, а также некоторые другие страны ввели санкции против России после того, как Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине.
Также стоимость газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.
Комментарии читателей Оставить комментарий
хитрый план шольца.
Их взять? Или вы джином из лампы обзавелись? Или как хохлы думку годаете?
c каким удовольствием я бы посмотрел как перекрывают кран трубы по перекачки российского газа светочам дерьмократии. Я бы выпил чарку за перекрытие нефтяной трубы в том же направлении. Ой, да сколько ещё можно дать красивых ответов "мировому сообществу" за поддержку ими фашизма и травлю России. Только и в России столько чертополоха наросло, тяпки по ним плачут. Сегодня одно поганое гнездо придавили, эхо называется, только не Москвы, а вашингтона.
Почему?
Глупость — дар Божий, но не следует им злоупотреблять…Бисмарк.