Toncoin: история основания

Криптовалюта - это новый прогрессивный виток в сфере денежных систем. 

Действительно, криптовалютный рынок модернизируется с невероятнейшей скоростью, на свет появляется огромное множество разных виртуальных валют. Одна из них - малоизвестный Toncoin. В этой статье поподробнее поговорим про его историю. На сайте https://avanchange.com вы сможете найти больше информации про криптовалютный рынок.

История создания Toncoin

Отцом-основателем Toncoin`а считается Павел Дуров. Отчасти это так, и называлась такая блокчейн-платформа лаконично - TON. По задумке братьев Дуровых (Николая и Павла), она должна была стать платформой, предназначенной для децентрализованных сервисов по типу Google Play и AppStore. Предполагалось, что использоваться будет криптовалюта Gram для оплаты приложений или для подписок, а также для того, чтобы поддерживать создателей Telegram-каналов.


Однако, по решению Комиссии по ценным бумагам Соединенных штатов Америки, именуемой SEC, Gram токены были признаны ценными бумагами, соответственно, было вынесено решение о запрете выпуска этой криптовалюты американским судом. Весной 2020 года Павел Дуров добровольно покинул проект, оставив Telegram без собственной блокчейн-платформы, потенциально дающей ему возможность монетизироваться.

Несмотря на все трудности, команде Telegram удалось подкорректировать TON и сделать его практически полноценным продуктом. В дальнейшем его стали дорабатывать независимые разработчики.

Да, можно сказать, что Павел и Николай Дуров являются своего рода основателями-основоположниками Toncoina, но утверждать, что они являются создателями или владельцами - в корне неверное решение.

Toncoin сейчас

Открытый код проекта - это важный момент, благодаря которому продолжать работу над платформой смог любой человек. Поэтому, со временем появилось много желающих энтузиастов реализовывать TON и запускать собственную сеть.

На сегодняшний момент, TON - это рассредоточенная группа единомышленников, среди которых разработчики, дизайнеры, маркетологи и бизнес-девелоперы, трудяющиеся над проектом. Они развивают технологические элементы проекта и продвигают блокчейн.
 

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