Дерипаска спрогнозировал «жесточайший» трехлетний кризис в России

13:39 3.03.2022

Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине. Такой прогноз дал российский бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят "железный занавес" или не опустят? "Железный занавес" уже опустили. (...) Кризис (ждет страну - ред.) минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три", - приводит его слова "Интерфакс".

"Нужно будет заново открывать этот занавес. Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население - ред.) ни в чём не виновато", - сказал Дерипаска.

Бизнесмен пояснил, что за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.

18-й Красноярский экономический форум проходит 2-4 марта 2022 года. Он проводится в гибридном формате - офлайн и онлайн.