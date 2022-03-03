Дерипаска спрогнозировал «жесточайший» трехлетний кризис в России

Россию ждет жесточайший кризис минимум на три года из-за событий на Украине. Такой прогноз дал российский бизнесмен Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме.

"Я понимаю это лучше других. Когда люди вам говорят: опустят "железный занавес" или не опустят? "Железный занавес" уже опустили. (...) Кризис (ждет страну - ред.) минимум года на три жесточайший. Умножайте кризис 1998 года минимум на три", - приводит его слова "Интерфакс".

"Нужно будет заново открывать этот занавес. Первый шаг - это мир. Второй шаг - честно обсудить, где живём, как живём, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно (население - ред.) ни в чём не виновато", - сказал Дерипаска.

Бизнесмен пояснил, что за три недели будет понятно, что же стало с госбанками РФ в результате санкций.

18-й Красноярский экономический форум проходит 2-4 марта 2022 года. Он проводится в гибридном формате - офлайн и онлайн.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2022, 19:23
    Гость: Val/

    Столицу, определённо, надо переносить туда, где ещё, в большинстве своём, есть Русские люди: Новосибирск, Омск, Томск а, также, Екатиринобург и др.

  4. 03.03.2022, 19:15
    Гость: из досье

    Этот ненасытный деребас, кроме своего (американского) бизнеса, ещё занимается рейдерским захватом теооиторий поволжья.

  5. 03.03.2022, 18:57
    Гость: предсказатель Грыша

    Прогноз хорош тем что любой кризис, особенно в военное время дает толчек к развитию экономики.Так пендосы и полюбили войну.

Все комментарии (46)
Выбор читателей
Запад дал санкционный залп, чтобы «порвать в клочья» Путина
В Киеве ракета попала в жилой многоэтажный дом
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев прокомментировал санкции Запада против России
Путин
Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим
Избранное
Lake of Tears «Ominous»
Уроки трагедии в Казани: какие выводы должно сделать общество
В каких границах признавать ДНР и ЛНР Москве?
Александр Непомнящий «Полюс»
Трахиандра - описание, виды, уход и выращивание в домашних условиях
Работа с удаленными компьютерными и операционными системами
Роковая роль Светланы Светличной
Итог операции «Цитадель» был предрешен до 5 июля 1943 года
Сергей Черняховский. НАТО и сотрудничество
«В наше время мы видим принципы фабрикации парадигм в исторической науке по политическому заказу правящей прослойки недавно получившего независимость государства»
Фуад Ахундов. О чем умолчал Никол Пашинян?