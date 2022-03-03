Брокеров обязали брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц

Центральный Банк РФ

С 3 марта брокеры обязаны взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты). 

Соответствующее предписание Банка России будет действовать до его отмены, сообщает «Интерфакс».

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - заявили в ЦБ.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 03.03.2022, 16:06
    Гость: Да куда ещё ни шло бы брокеров за жабры брать,

    Но "комиссию" и с плебса рядового стали драть
    При оплате ЖКУ ли или газа, например...
    Вот режим ведь докатился до каких "ответных" мер!

  3. 03.03.2022, 15:59
    Гость: d

    потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - заявили в ЦБ.
    -
    цб рф попрежнему держит людей в рф за дебилов..

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