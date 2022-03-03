Брокеров обязали брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц

12:46 3.03.2022

С 3 марта брокеры обязаны взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты).

Соответствующее предписание Банка России будет действовать до его отмены, сообщает «Интерфакс».

«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - заявили в ЦБ.