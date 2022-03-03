Брокеров обязали брать комиссию от 30% при покупке валюты для физлиц
С 3 марта брокеры обязаны взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты).
Соответствующее предписание Банка России будет действовать до его отмены, сообщает «Интерфакс».
«30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - заявили в ЦБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
15 кг рублей.
Но "комиссию" и с плебса рядового стали драть
При оплате ЖКУ ли или газа, например...
Вот режим ведь докатился до каких "ответных" мер!
потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты», - заявили в ЦБ.
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цб рф попрежнему держит людей в рф за дебилов..
А чё, Америка уже в чёрной дырке?
почем сегодня долар на черном рынке?