Микрокредитование: коротко о главном

Никто не застрахован от чрезвычайных ситуаций.

Иногда они настолько спонтанно появляются в жизни, что нет времени даже подумать - срочно нужны деньги. Известно несколько законных способов быстро получить деньги: заработать, взять в банковский кредит, занять у друзей или родственников, сдать кольцо в ломбард и так далее. Но у каждого из них есть свои недостатки. Самым оптимальным и, в большинстве случае, безотказным вариантом является оформление микрозайма. В этой статье мы поговорим про то, что такое микрозайм и чем они хороши. Если вам необходимо сравнить несколько МФО между собой, воспользутейсь сайтом https://probankira.ru/zaymy/bez-otkaza

Микрозаймы - это?

Под микрозаймом подразумевается заем, выдающийся физическим и юридическим лицам. К основным отличиям от банковского кредита можно отнести:

1. Небольшой срок (до трех-четырех недель);
2. Маленькая сумма на руки (в основном до тридцати-пятидесяти тысяч рублей);
3. Крупная процентная ставка (до полутора процентов в день).

Микрокредитование достаточно популярно в Европе, так как оно позволяет людям в максимально короткий срок получить нужную сумму.

Основные преимущества микрокредитования следующие:
1. Ускоренный режим выдачи денежных средств - процедура занимат от пятнадцати до тридцати минут;
2. У клиента нет необходимости стоять в очереди, ведь большинство МФО работает в режиме онлайн;
3. Практически каждый человек может взять микрозаем. МФО не смотрит на кредитную историю, наличие работы и прочие факторы. То есть, процент отказов по операции максимально низкий;
4. Для оформления микрокредита нужен минимальный пакет документов - документ, подтверждающий личность (паспорт), в котором будут паспортных данные и свидетельство о регистрации. В разных странах по разному, но в России микрокредит может получить любой гражданин РФ, возраст которого - 18 лет.

Кто может выдавать микрозаем?

В РФ микрокредитованием могут заниматься:
1. Микрофинансовая организация, которые внесены в государственный реестр Банка России и имеют лицензию;
2. Кредитные кооперативы - объединения, созданные на добровольных договоренностях, выдающие микрозаймы для физ.лиц.

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