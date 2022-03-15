Основатель сети «Теремок»: место «Макдоналдса» в России никто не займёт

13:41 15.03.2022

«Всё это появляется за счёт десятилетий тяжёлого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да ещё и с помощью стимулирующих развитие мер правительства»

Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве, член координационного совета в Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", основатель и управляющий сети быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров высказал свое мнение об уходе из России сети "Макдоналдс".

Предприниматель заявил, что "Макдоналдс" - уникальная для российского рынка компания и заменить ее невозможно, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого нет.

"Пишу жёстко, но честно. За последнюю неделю в СМИ и соцсетях много раз упоминали и «Теремок», и мое имя в связи с уходом «Макдоналдса» из России. Кто-то даже писал, что сбылась якобы моя мечта.

Конечно же, такой мечты никогда у меня не было. Я говорил лишь о том, что конкуренция должна быть справедливая. Когда годами «Макдоналдс» получал преференции перед российскими компаниями, будучи и так могущественной компанией и мировым лидером, мне это, конечно же, не нравилось, и я об этом открыто говорил.

Люди, которые не смогли понять такой примитивной мысли, решили, что я борюсь с «Макдоналдсом» и хочу его ухода или даже закрытия. Тем, кто не знает об этих преференциях для «Мака», и считает, что я вру — доказывать ничего не буду, не всё можно говорить даже сейчас.

Место «Макдоналдса» в России, конечно же, никто не займёт, так как аналогичного по сложности и системе бизнеса в России ни у кого сейчас просто нет. Не займёт ещё и по той простой причине, что средний чек и цена блюд в «Маке» всегда были экстремально низкие.

Но тут важно пояснить две вещи:

1. «Макдоналдс» изначально спроектирован технологически как бизнес для работы по экстремально низким ценам, это своего рода дискаунтер. Вы же не ждёте цен на продукты в «Азбуке Вкуса» таких же, как в «Магните»? Заметьте, что «Макдоналдс» именно спроектирован и именно технологически. Это не ситуация умных и не жадных руководителей, как пытаются представить «эксперты».

2. «Теремок» и другие представители российского бизнеса не создавались как конкуренты «Макдоналдсу» просто потому, что мы ТАК, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга. Можно нас за это ругать, но давайте тогда уже ругать и наших учёных за то, что они не лауреаты Нобелевских премий, и наших инженеров, за то, что они не создали айфон в России и за многое другое.

Особенно впечатлительным, чтобы не мучиться от нашей отсталости, предлагаю сразу головой об стену биться. Только невежды считают, что всё это можно вот так сесть и создать за 2-3 месяца или за 2-3 года. И ещё большие невежды считают, что если НЕ жадничать и не воровать, то и цены в «Теремке» будут низкие, и айфоны в стране появятся.

Я вас разочарую — всё это появляется за счёт десятилетий тяжёлого труда сотен тысяч руководителей, маркетологов и инженеров, да ещё и с помощью стимулирующих развитие (!) мер правительства. Пока у нас этих мер нет от слова вообще. Даже наоборот — те меры и режимы работы, что есть, стимулируют деградацию и загнивание любого крупного бизнеса. За все 32 года в бизнесе я не видел НИ единой попытки нашего государства помочь и стимулировать развитие бизнеса. Возможно, в других отраслях это и было, но за 32 года я с такими мерами не столкнулся. Уж извините, пишу как есть.

Нас спрашивают — будем ли мы занимать место «Макдоналдса»? Ответ простой — мы давно ждём мер поддержки, отмены НДС для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, снижения налога ЕСН до 15-20% для компаний с оборотом свыше 2 млрд рублей, поддержки в продлении кредитов и получении инвестиционных денег для развития. Ведь вы же не думаете всерьёз, что можно взять кредит под 25% годовых, вложить миллиарды рублей в развитие, платить НДС 20% и ЕСН 30% и быть прибыльным?

Ведь это стыд и позор, что приходя в ведущий банк страны на 23-ий год работы компании, открыв 300+ ресторанов и дав работу 4 500 сотрудникам, мы не можем получить кредит даже под 20% годовых. О каком развитии можно говорить?"