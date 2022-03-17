Антон Немкин — политик и бизнесмен. Биография

14:21 17.03.2022

Антон Немкин — российский предприниматель, депутат и инвестор, учредитель фонда «Атом».

Работает над внедрением и популяризацией в РФ IT-новинок, в настоящее время занят запуском платформы для поддержки современных технологий в Перми.

Образование и служба

Антон Немкин родился в 1983 году в столице Адыгеи в семье военного. После окончания средней школы остался в Майкопе, защитил диплом инженера в местном университете. В студенчестве всерьез увлекся изучением современных компьютерных технологий, что повлияло на всю его жизнь. После получения высшего образования служил в ФСБ, где занимался реализацией цифровых проектов, участвовал в подготовке инфраструктуры для Олимпийских игр. В 2016 году покинул службу и сосредоточился на собственном бизнесе.

Первые успехи

Антон Немкин занялся разработкой мобильного контента. Спустя три года его компания выпустила мессенджер «Серафим», предназначенный для госструктур и крупных корпораций. Приложение стало российским ответом западным продуктам, которые не могут гарантировать надежную защиту данных клиентов. Преимущества «Серафима» — высочайшая степень безопасности коммуникаций и простая встраиваемость практически в любую сеть. Приложение поддерживает возможность финансовых переводов и может быть использовано вместо онлайн-банков.

В 2017 году бизнесмен открыл фонд «Атом». Целью организации стало развитие российских цифровых продуктов для самых разных сфер экономики и общественной жизни. Фонд занимается привлечением средств в интересные проекты, где специалисты видят перспективу. Антон Немкин руководит попечительским советом организации.

В 2018 году он стал членом Совета по развитию цифровой экономики, открытом при Совете Федерации. Организация распространяет российские IT-разработки в регионах.

Платформы для развития цифровых технологий в регионах

С 2019 года Антон Игоревич курирует проект «Цифровая долина Сочи». Участниками программы стали IT-специалисты из РФ и разработчики с российскими корнями из других стран. Некоторые проекты уже получили 5 млн рублей от фонда. Предпочтение отдается продуктам из сферы ИИ и интернета вещей. Также на финансирование могут рассчитывать специалисты, разрабатывающие российское ПО.

В рамках работы над проектом в Сочи было создано несколько платформ для работы IT-экспертов, в том числе несколько лабораторий и площадка для испытания новинок. Здесь часто проходят неформальные встречи специалистов, где поднимаются важнейшие вопросы по цифровизации экономики. У детей пользуется популярностью лагерь «Цифроскоп», где школьники занимаются программированием онлайн.

В 2021 году Антон Игоревич Немкин перебрался в Пермь, где приступил к работе по запуску еще одной цифровой долины. В планах — поддержка IT-разработок, открытие образовательных центров, развитие фотоники и много другого. Долина будет финансироваться за счет частных вкладов и личных денег бизнесмена.

Политическая деятельность

С осени 2021 года Антон Немкин представляет интересы Пермского края в Государственной думе РФ от партии «Единая Россия». Новые обязанности не помешали ему продолжать активную работу по проекту «Цифровая долина Прикамья». В ближайшем будущем в Перми откроется центр компетенций, который призван ускорить цифровое преображение региона. Поддержку получат компании, работающие в сфере наукоемких технологий, образования и медицины. Пермская цифровая долина вызывает серьезный интересу многих частных инвесторов, которые уже сейчас готовы вложить в проект более десяти миллиардов рублей.