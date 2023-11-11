Миллер: Европа вопреки заявлениям продолжает получать российский газ

15:25 11.11.2023

Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".

"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", – ответил он на вопрос, сколько российского газа Европа продолжает получать через все маршруты.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приводил совсем недавно пример хаба в Австрии, Баумгартене. Мы в настоящее время поставляем газ в Баумгартен, это очень большой европейский хаб, с которого газ поступает в другие страны Европейского Союза. Возможность поставлять российский газ на австрийский хаб позволяет транзит через территорию Украины, в частности через нашу компрессорную станцию "Суджа", – приводит слова Миллера РИА Новости.

"В целом, что касается Юга, Юго-Восточной Европы, поставки газа по-прежнему из России в этот регион осуществляются в соответствии с подписанными контрактами. Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах – еще раз подчеркну, даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке, российского газа нет. Нет, это не так", – заявил он.