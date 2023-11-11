Миллер: Европа вопреки заявлениям продолжает получать российский газ

Газпром

Европейские страны, провозгласившие отказ от российского газа, продолжают его получать, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".

"Я не хотел бы называть никакой цифры, потому что молекулы в магистральном газопроводе не имеют национальной окраски. Разменные своповые операции достаточно распространены. Мы знаем, что российский газ поступает во многие страны, те, которые провозгласили отказ от потребления российского газа", – ответил он на вопрос, сколько российского газа Европа продолжает  получать через все маршруты.

"Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин приводил совсем недавно пример хаба в Австрии, Баумгартене. Мы в настоящее время поставляем газ в Баумгартен, это очень большой европейский хаб, с которого газ поступает в другие страны Европейского Союза. Возможность поставлять российский газ на австрийский хаб позволяет транзит через территорию Украины, в частности через нашу компрессорную станцию "Суджа", – приводит слова Миллера РИА Новости.

"В целом, что касается Юга, Юго-Восточной Европы, поставки газа по-прежнему из России в этот регион осуществляются в соответствии с подписанными контрактами. Поэтому, конечно же, российский газ есть на европейском рынке, не в малых объемах – еще раз подчеркну, даже в тех странах, которые декларируют, что у них, на их страновом рынке, российского газа нет. Нет, это не так", – заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2023, 22:52
    Гость: Это же коммунистические нефтегазопроводы!

    Советские люди строили-строили - и наконец построили! На свою голову...

  2. 11.11.2023, 22:32
    Гость: Европеец

    Если мир так прост - объясни мне Юляша, откель у поПУкателей деньги за тот товар, о котором пишешь ? Может правду говорят, что достаточно иметь печатный станок ?

  3. 11.11.2023, 22:17
    Гость: Правильно!

    Чуть позже, когда бендеры угробят газовую трубу под названием "Дружба", вы поймёте ваш паразитарный образ жизни.

  5. 11.11.2023, 21:50
    Гость: Эй

    Миллер, ежели ты пытаешься похвалиться знанием в инглише, то надо говорить "сваповым" (swap- махнуться), а не "своповым"....тебя кто инглишу учил?

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