Стройка и общественные интересы: в поиске компромисса

15:44 21.01.2024

Знакомство граждан со строительством очень часто сводится к общественным обсуждениям и публичным слушаниям – основным инструментам коммуникации застройщика и общественности, которые предусмотрены законом.

Общественные обсуждения и публичные слушания должны стать действенным инструментом.

Знакомство граждан со строительством очень часто сводится к общественным обсуждениям и публичным слушаниям – основным инструментам коммуникации застройщика и общественности, которые предусмотрены законом. Теоретически, они должны выстроить равноправный диалог между застройщиком и местными жителями, которым придется в дальнейшем жить с новым проектом: сначала с его строительством, а затем и с ним самим.

Здесь, отмечает юрист строительной сферы Олег Хуснуллин, есть сразу несколько тонкостей. Местные жители максимально заинтересованы в том, чтобы их замечания были учтены при строительстве – однако, далеко не все активные граждане являются специалистами в градостроительной политике, урбанистами или просто строителями-профессионалами.

«Очень часто жители могут оценить лишь внешний облик проекта и сказать, нравится он им или нет. Но визуализация проекта — это даже не верхушка айсберга, а снег на этой верхушке», — подчеркивает Олег Хуснуллин.

Любая стройка, особенно если речь идет о комплексной застройке, должна учитывать инженерные сети, дороги, пожарные проезды, различные охранные зоны, экологические нормы и многое другое. Чтобы обратить внимание на такие моменты необходимы специальные навыки.

«Такая задача, как профессиональная экспертиза проекта от имени общественности, сейчас ставится редко. Но в будущем это может стать обязательным – в первую очередь для людей, которые заинтересованы в жизни в комфортном городском окружении», — считает Олег Хуснуллин. Подчеркивая, что только так можно обеспечить качественную и профессиональную защиту интересов общества.

Другой проблемой оказываются сами обсуждения или слушания. Градостроительное законодательство закрепляет рекомендательный характер решений, принятых на общественных обсуждениях и публичных слушаниях. То есть к ним должны прислушаться, но дальше все остается на усмотрение застройщиков и властей. И даже в этих случаях можно видеть попытки не допуска граждан (обычно за счет недостаточного информирования). Хотя, отмечают специалисты, технически вполне можно запустить информирование через "Госуслуги".

Усиление роли общественного обсуждения и его результатов, в сочетании с возникновением института независимых экспертов, может дать решение многих градостроительных проблем. По мнению экспертов, сейчас для этого есть все возможности.