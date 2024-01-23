Ваш Путеводитель по 20+ Лучшим Курсам по Криптовалюте в 2024 году

00:08 23.01.2024

Рейтинг 20 лучших бесплатных и платных курсов по криптовалюте в 2024 году. Cравниваем курсы по обучению заработку на криптовалюте с нуля. Обзор топа обучающих курсов по крипте.

К 2024 году цифровые деньги вышли за рамки технологической новинки, став важной частью повседневности. Теперь они интересны не только IT-специалистам и финансистам, но и широкому кругу лиц - от студентов до бизнесменов. Этот мир разнообразен и постоянно расширяется, включая не только биткоин и эфириум, но и множество других перспективных вариантов.

По мере роста интереса к теме многие задумываются о том, как начать изучение этого сложного и увлекательного мира. Информация в интернете часто оказывается слишком техничной и трудной для понимания. Поэтому был составлен список из 20+ лучших курсов по криптовалюте для разных уровней подготовки. Эти курсы идеально подойдут как для новичков, так и для тех, кто уже знаком с азами и желает расширить знания.

Включенные курсы разъясняют устройство и работу цифровых денег, рассказывают о способах инвестирования и торговли, а также дают информацию о создании собственных цифровых активов. Авторы сделали материал доступным и понятным, чтобы каждый мог погрузиться в тему вне зависимости от начального уровня.

Если вы ищете точку входа в мир цифровых финансов или стремитесь расширить знания, эти 20+ лучших курсов могут стать хорошим стартом или следующим шагом в образовании. Они открывают новые горизонты в быстро меняющемся цифровом мире, давая возможность быть в курсе тенденций и развивать перспективы.

MoneyFest

Если вы совсем новичок в теме криптоинвестирования или наоборот опытный трейдер, который хочет дополнить свои знания и углубиться в эту область, то за этим можно смело обращаться в онлайн-школу MoneyFest.

Moneyfest- не просто аккредитованная школа с обучающими курсами по криптоинвестированию для всех уровней подготовки в этой области, но и место, где объединяются единомышленники. В совместной работе с экспертом, ученики стремятся достигнуть своих финансовых целей. Они становятся квалифицированными трейдерами, которые не только владеют знаниями в области криптоинвестирования, но и активно применяют эти знания на практике.

На сайте в свободном доступе представлены полезные публикации, отзывы учеников и ссылка на бонус, которая позволяет записаться на бесплатный обучающий вебинар. Также там можно ознакомиться с экспертами и курсами MoneyFest.

Курс “Криптоинвестиции: успешный старт 2.0” считается базовым и самым популярным. В него входит:

18 часов теории и практики

Разборы домашних заданий

9 онлайн занятий с экспертом

Обратная связь с поддержкой от куратора

Доступ к закрытому Телеграм каналу с полезными материалами

Это всё вы получаете за 9990 рублей. Однако школа MoneyFest поощряет своих учеников подарками и старается делать обучение ещё более доступным за счёт различных акций. Как раз сейчас у них действует промокод «ЗНАНИЯ», благодаря которому вы можете приобрести обучение всего за 2990 рублей.

Финам

Представьте, что вы только начинаете своё путешествие в мир криптовалют. Это может показаться сложным, не так ли? Но с новым курсом от "Финам" всё становится проще. За два месяца обучения вы узнаете всё о работе с криптобиржами и криптовалютами. Этот курс, разработанный специально для тех, кто только знакомится с этой сферой, включает 8 обучающих блоков и 28 уроков, каждый из которых откроет вам новую грань цифрового мира.

Самое интересное здесь - ваши учителя. Вы получите знания от опытных спикеров, которые поделятся с вами своим опытом о таких важных аспектах, как использование кошельков, анализ данных на аналитических платформах, а также познакомят вас с основами блокчейна и криптоактивов.

Курс "Финам" уникален своим гибким подходом к обучению. Некоторые блоки можно изучать в удобном для вас порядке. Но не забывайте, что практика - это ключ к успеху. Практическая часть курса под пристальным вниманием преподавателей поможет вам глубже погрузиться в материал и усвоить его на более высоком уровне.

В рамках курса вас ждут 23 задания, охватывающие важнейшие навыки: от торговли на криптобиржах до хранения цифровых активов и разработки стратегий инвестирования. Вот ваш шанс прокачать свои знания и навыки, чтобы стать настоящим экспертом в мире цифровых валют. Готовы начать?

TTM Academy

Вот что предлагает TTM Academy: захватывающий курс длительностью в 3,5 месяца, который станет вашим компасом в мире криптовалют. Звучит многообещающе, не правда ли? Этот курс — настоящий марафон знаний, включающий в себя более 130 часов видеоуроков, 30 практических заданий и свыше 45 вебинаров. Получается, что это не просто обучение, а глубокое погружение в тему с головой.

Если вы думаете о том, чтобы научиться самостоятельно анализировать рынок и торговать, то программа этого курса кажется созданной именно для вас. Она заточена под то, чтобы дать полный комплект знаний и навыков для независимого трейдинга. Вы будете учиться строить свои торговые стратегии, прогнозировать стоимость активов и глубоко анализировать рыночные тенденции.

TTM Academy предлагает разные обучающие модули, каждый со своей специализацией. Это позволяет выбрать именно то, что больше всего соответствует вашим интересам и потребностям. Интересно, не так ли? Стоимость курса варьируется, так что можно подобрать опцию, которая удовлетворяет как ваш бюджет, так и желание углубиться в изучение темы.

А если вы все еще сомневаетесь, TTM Academy предлагает бесплатный вебинар для знакомства с курсом. Отличная возможность узнать больше, прежде чем принимать решение о покупке. Не упустите шанс увидеть, как это работает, и определить, подходит ли вам курс.

Специалист.ру

Заинтересованы в криптовалютах и финтех-разработках? Тогда 'Специалист.ру' - это то, что вам нужно. Этот курс не просто предлагает теоретические знания; он дает вам шанс стать настоящим профессионалом в этой увлекательной области. И самое замечательное - учиться можно как удобно вам: сидя дома в любимом кресле или находясь в офисе, благодаря нашим онлайн и офлайн форматам.

Для тех, кто предпочитает гибкость онлайн-обучения, 'Специалист.ру' предлагает интерактивные вебинары. Но это не просто просмотр слайдов и лекций. Вы будете в самом центре учебного процесса, активно участвуя, задавая вопросы и получая мгновенные ответы от наших экспертов. Все это происходит на специальной платформе, где вас ждет индивидуальный подход: преподаватели проверят ваши задания и дадут ценные советы, как можно улучшиться.

А теперь представьте: всего несколько недель обучения, и вы охватите огромный объем информации. 'Специалист.ру' включает 10 модулей, каждый из которых займет у вас от 2 до 3 часов. Вы узнаете все от стратегий создания инвестиционного портфеля до тонкостей работы смартконтрактов и криптобирж. Каждый модуль - это шаг к глубокому пониманию темы.

Но самое важное - на 'Специалист.ру' вы научитесь не только теории. Мы обучаем реальным практическим навыкам, которые сразу можно применять в работе. Это ваш шанс не просто учиться, но и расти профессионально в мире, который бурно развивается. Если вы готовы к такому путешествию в мир цифровых валют, 'Специалист.ру' ждет вас!

EgorovDigital

Ориентирован на желающих освоить блокчейн с нуля и научиться эффективно инвестировать в криптовалюты. Автор курса Евгений Егоров объединяет опыт инвестора и компетенции дизайнера пользовательского опыта. Его достижение - заработок более 20 000 долларов на крипте менее чем за полгода - вдохновляет всех участников.

Курс разделяется на три модуля, каждый из которых погружает в мир блокчейна, демонстрирует полезные советы и фокусируется на практическом применении. Егоров акцентирует внимание на использовании различных инструментов для криптоинвестиций, делясь личным опытом и стратегиями.

Предлагаются два тарифа: базовый и продвинутый. Оба дают доступ к материалам и возможность обратной связи, благодаря чему учащиеся получают персональные советы.

Вы интересуетесь криптовалютами и хотите максимально эффективно инвестировать? EgorovDigital дает такую возможность, обеспечивая понимание блокчейна и основ криптоинвестиций. Этот курс - реальный путь к успешному применению современных финансовых инструментов.

SF Education

Заметили, как быстро меняется финансовый мир? В центре этих изменений - цифровые деньги. Если вы всегда хотели разобраться в этой сфере, но не знали, с чего начать, вот ваш шанс. Курс SF Education - ваш путеводитель по миру цифровых финансов, доступный даже новичкам.

Забудьте о сложных терминах и концепциях. Здесь всё объясняют простым языком. Начиная с азов, вы постепенно погрузитесь в анализ и торговлю цифровалютами, узнаете о стратегиях инвестирования и даже о создании собственных токенов.

Обучение построено по модульному принципу. Каждый модуль сфокусирован на 2-3 взаимосвязанных темах, что облегчает усвоение информации. Такой подход помогает глубже разобраться в каждой теме, не перегружая лишними данными.

В конце вас ждет бонус - удостоверение, подтверждающее новые знания в сфере цифровых финансов. Плюс ссылки на профессиональную литературу для дальнейшего самообучения.

SF Education открывает двери в мир цифровых денег, где вы сможете делать первые шаги, опираясь на прочную базу знаний.

КриптоШкола

КриптоШкола предлагает широкий спектр курсов, охватывающих различные аспекты криптовалюты. Курсы варьируются от вводного уровня до полного курса, включая специализированные программы по блокчейну, криптотрейдингу и майнингу. Время обучения колеблется: для большинства курсов оно составляет два месяца, тогда как полный курс длится целый год.

Образовательный процесс в КриптоШколе включает в себя не только видео и вебинары, но и тестовые задания для закрепления материала. После каждого изученного блока студентов ждут проверочные тесты, что позволяет им убедиться в понимании пройденного. Уникальность КриптоШколы заключается также в возможности общения студентов в специализированном чате, где они могут делиться освоенным материалом. В случае возникновения вопросов, наставники всегда готовы прийти на помощь.

О КриптоШколе говорят о качестве образования: программа курсов плотная, а преподаватели являются настоящими профессионалами в своей области. Лозунг КриптоШколы, «Играючи познавай и действуй!», отражает их подход к обучению: делать сложные темы доступными и интересными.

Представьте себе, как обогащение знаний в такой динамичной области, как криптовалюта, откроет новые горизонты для Вашего профессионального и личного роста. В КриптоШколе каждый найдет курс по душе, независимо от уровня своих предварительных знаний.

Moscow Digital School

Вы хотите стать специалистом в области права криптовалют? Moscow Digital School (MDS) предлагает курс, который обучит вас основам юриспруденции в этой быстрорастущей сфере. На курсе вы узнаете, как готовить документацию для криптопроектов, учитывая текущее законодательство и требования регуляторов.

Программа курса разработана так, чтобы после его окончания вы могли эффективно защищать интересы клиентов в случае споров с регуляторными органами. Это включает в себя теорию и практику работы с юридическими аспектами криптовалют.

Один из ключевых бонусов программы - это постоянный доступ к занятиям. Вы всегда сможете вернуться к ним для освежения знаний или изучения новых обновлений в законодательстве. К тому же, школа активно помогает выпускникам в трудоустройстве. Вы получите ценные советы по составлению эффективного резюме и подготовке к собеседованию.

Помните, учеба в MDS - это не просто получение новых знаний, это шаг к карьере в одной из самых инновационных и быстроразвивающихся отраслей на сегодняшний день.

Stealth Academy

Охватывает все аспекты трейдинга криптовалют. Каждый из 20-30 минутных уроков содержит ценную информацию как для новичков, так и для опытных трейдеров.

В рамках курса слушатели изучают основы криптовалют: как они работают, что влияет на цены и как на этом зарабатывать. Даже при наличии опыта курс предложит методы повышения эффективности на биржах.

Обучение комбинирует видеоуроки и практические задания. Выполнение заданий после каждого видео способствует лучшему усвоению. Важна обратная связь от преподавателей: она помогает улучшить понимание и исправить ошибки.

При возникновении вопросов или трудностей доступен чат, где эксперты готовы помочь с любой темой.

Stealth Academy делает акцент на практической стороне трейдинга, давая реальные инструменты и знания для криптобирж. Этот курс - отличный выбор для освоения или улучшения навыков криптотрейдинга.

Xelius

Объединяет изучение инвестиционных и торговых стратегий для высокой прибыльности. Вы получите глубокие знания о разных методах хранения цифровых активов и освоите техники отбора перспективных для трейдинга валют. Курс включает теорию и практические занятия с анализом реальных кейсов, что делает обучение эффективным.

На протяжении курса предоставляется возможность индивидуальных консультаций и обращения в службу поддержки по любым вопросам. Важной частью является помощь в анализе сделок учеников с целью выявления ключевых аспектов улучшения работы с криптопортфелем.

Вы уже представляете, как эти знания могут изменить подход к инвестициям и трейдингу цифровых валют? Xelius создает среду, где каждый не только узнает теорию, но и активно применяет знания, получая максимум от курса.

Топ-10 бесплатных курсов про криптовалюту

Курс 'Nominex'

Программа Nominex разработана при участии опытного инвестора и трейдера валюты Олеся Срибного, имеющего 6-летний опыт работы в этой сфере. Она включает 10 видеоуроков продолжительностью около 2х часов с последовательным и ясным изложением темы.

Рассматриваются ключевые моменты: методы приобретения, сохранения и менеджмента валютами, анализ торговых инструментов, практические навыки трейдеров. Также включен обзор фондовых индексов.

После каждого видео предусмотрены тесты для закрепления материала. Программа глубоко проработана, интересна и познавательна.

Программа прекрасно подходит как для первоначального знакомства с темой валют, так и для расширения имеющихся знаний. Она удачно сочетает теорию и практику, являясь ценным образовательным ресурсом в этой сфере.

Gerchik

Александр Герчик, известный в мире трейдинга и управляющий партнер в брокерской компании Hold Brothers в США, в своей 22-летней карьере накопил обширный опыт. Сейчас он делится этим опытом через мини-курс из четырех лекций.

В курсе Герчик рассказывает о своем пути в трейдинге, анализирует совершенные ошибки и подробно изучает рынок с его тонкостями и стратегиями. Каждая лекция снабжена текстовыми материалами, дополняющими видео и углубляющими освоение темы.

Для заинтересованных в финансовых рынках и валютах курс Герчика станет полезным стартом. После бесплатных уроков можно приобрести расширенные платные материалы, которые обеспечат глубокое понимание и практические навыки для успешного трейдинга.

Герчик в своих лекциях делает акцент на реальном опыте, практических примерах и стратегиях, которые работают на современном рынке. Это уникальная возможность учиться у профессионала, чьи знания и навыки проверены временем и рыночными успехами.

DCTrading

Курс DCTrading знакомит с миром криптовалют, предлагая глубокое понимание актуальных трендов и перспективных монет. Рассматриваются основы функционирования рынка, включая биржи, обменники и специфику торговли. Важный аспект курса – освещение рисков трейдеров и способов их минимизации.

Зарегистрировавшись, получите доступ к семи урокам, каждый из которых раскрывает ключевые аспекты криптосферы. Обратная связь от преподавателя и проверка заданий не предусмотрены. Это дает участникам свободу самостоятельно осваивать материал и применять знания на практике.

Предоставляется возможность разобраться в тонкостях покупки криптовалюты: где и почему это делать, какие монеты обещают наибольший потенциал роста. Курс также охватывает важные аспекты безопасности инвестиций, включая защиту от хакерских атак.

DCTrading дает понимание эффективного управления активами в динамично меняющемся криптомире, делая участников более уверенными и информированными в инвестиционных решениях.

Территория инвестирования

Пять инвестиционных тематических блоков охватывают финансовые системы и способы получения прибыли от криптовалют. Включены вебинары и задания, освещающие важные аспекты инвестирования и работы с цифровыми финансовыми инструментами.

Самостоятельная деятельность участников играет большую роль, поскольку курс не подразумевает обратной связи или проверки выполненных задач, стимулируя брать ответственность за развитие своих навыков.

Остается возможность задавать вопросы куратору в прямой трансляции. Эти эфиры случаются не часто, но дают ценную возможность для дополнительного общения и разъяснения непонятных моментов. Информация о дате проведения прямых эфиров регулярно обновляется на веб-сайте.

Подходит активно обучающимся, готовым применять все знания в жизни. Если вы ищете способ научиться безопасному заработку от криптовалют и готовы проявлять инициативу, этот вариант станет хорошим выбором.

CSCalp

Авторский курс CSCalp знакомит новичков с миром криптотрейдинга. Его создатели делятся знаниями о скальпинге - стратегии, которая может принести успех в заработке на криптовалютах. Программа рассказывает, как открыть счет, подключиться к бирже и эффективно контролировать риски.

Курс включает три подробных видеоролика. Также представлен большой объем информации в текстовом формате. Это позволяет участникам углубиться в детали и разобраться в тонкостях криптотрейдинга. Несмотря на видео, основные знания передают тексты, делая обучение более гибким и удобным.

Кроме того, курс содержит множество ссылок на внешние ресурсы. Они расширяют понимание темы и помогают глубже погрузиться в мир криптотрейдинга. Если вы ищете стартовую точку для начала торговли криптовалютой, этот курс предоставит необходимые знания и инструменты для первых шагов.

CoinsPaid

CoinsPaid предоставляет образовательную программу, нацеленную на освоение основных аспектов использования различных видов цифровых валют и стратегий инвестирования. Начать изучение возможно после регистрации на официальном сайте.

Эта программа включает пять блоков. Первый блок знакомит участников с основами. Второй блок посвящен технологии блокчейн. Третий блок погружает в детали работы и особенности этих валют. Четвертый блок раскрывает общую картину рынка, включая актуальные тренды и перспективы. Пятый блок посвящен экосистеме CoinsPaid, ее преимуществам и предлагаемым возможностям.

Заметим, что видеоматериалы представлены в английском варианте, однако для изучения на русском доступны статьи и другие сайты. Это обеспечивает гибкость в выборе формата.

CoinsPaid подходит от начинающих до опытных пользователей, желающих систематизировать и расширить опыт. Программа дает детальное понимание основ блокчейна, способствуя эффективному инвестированию.

School of Practical Investment

Ведущий занятий, пришел в мир инвестиций давно. Участники узнают о трейдинге, майнинге, стейкинге.

Основной частью мастер-класса станет анализ криптопортфеля ведущего. Федор Сидоров поделится составом своего портфеля, объяснит выбор монет для инвестиций. Он подведет итоги своей работы, дав советы по стратегии и управлению рисками.

Мастер-класс предоставит участникам возможность извлечь практическую пользу от опыта опытного инвестора. Это даст глубокое понимание механизмов рынка криптовалют и поможет разработать собственную инвестиционную стратегию.

Инфохит

Инфохит - трехдневный марафон, погружающий участников в мир криптоактивов. Программа включает предзаписанные вебинары, доступные для просмотра в любое время. После просмотра каждого вебинара участники выполняют практические задания для закрепления материала.

В программе пять основных блоков. Первый блок дает обзор существующих криптоактивов, второй - разбор кошельков для их хранения. Третий блок охватывает минимальный необходимый стартовый капитал в криптоактивах. Четвертый блок посвящен долгосрочным инвестиционным стратегиям, а пятый - заработку на NFT.

Отзывы участников показывают, что материал марафона доступен даже для новичков в этой сфере. Информация представлена понятным языком, способствующим эффективному освоению материала.

CoinTribune

CoinTribune разработал обучающую программу для начинающих в области криптовалют. Программа охватывает базовые концепции и предоставляет обзор ведущих криптопроектов.

В следующей части обучения акцент сделан на практические навыки. Программа обучает законной покупке и продаже криптовалют с соблюдением законодательства Российской Федерации и методам безопасного хранения цифровых активов.

CoinTribune завершает программу, предоставляя не только теоретическую базу, но и практические умения для использования в реальной жизни. Обучение в этой сфере сегодня становится шагом к успеху в мире финансовых технологий.

Invest Booster

Invest Booster организует бесплатные уроки с Денисом Прусским, предпринимателем с опытом в сфере активов. Прусский делится стратегиями действий при падении стоимости криптовалют. Участники научатся анализировать рынок для прогнозирования рисков и определения моментов для инвестиций.

Мастер-класс станет отправной точкой для начинающих инвесторов. Прусский обучит формированию инвестиционного портфеля, с акцентом на недооцененные монеты. Участники получат практические инструменты для эффективного инвестирования.

Invest Booster предлагает содержание, актуальное и для опытных инвесторов. Прусский готов поделиться свежими идеями и подходами для максимизации прибыли и минимизации рисков.

Мастер-класс Invest Booster позволит освоить стратегии инвестирования. Участники получат навыки для продвижения к финансовой свободе и успеху в сфере криптовалют.

Руководство по выбору начального курса по криптовалюте

Внимательно изучите учебный план

Перед тем, как определиться с курсом, важно тщательно разобраться в его учебном плане. Проверьте информацию на официальном сайте курса, где обычно представлено подробное расписание и продолжительность каждого учебного блока. Обратите внимание на глубину и ширину предлагаемого материала, а также на время, отведенное на изучение каждой темы.

Ознакомьтесь с отзывами предыдущих студентов

Полезно ознакомиться с отзывами предыдущих студентов. Иногда на сайте представлены лишь положительные комментарии, поэтому стоит поискать дополнительные мнения на внешних ресурсах, форумах и в соцсетях.

Оцените качество поддержки со стороны преподавателей

Для новичков в сфере цифровых денег важно иметь качественную поддержку наставников. Необходимо узнать, как устроена система обратной связи на курсе, и насколько активно преподаватели помогают в решении возникающих проблем. Также важно знать об опыте и квалификации наставников, их участии в профессиональных проектах и исследовательской деятельности.

Изучите репутацию онлайн-школы

Исследуйте сайт образовательной платформы, предлагающей курс. Ознакомьтесь с историей школы, узнайте, кто стоит за ее созданием. Проверьте наличие лицензии на образовательную деятельность. Важно убедиться в надежности и профессионализме учебного заведения, особенно в контексте быстро растущего спроса на образование в сфере криптовалют.

Найдите дополнительные образовательные ресурсы

После того как вы определитесь с основным курсом, поищите дополнительные материалы по теме. Важно воспринимать информацию с разных точек зрения и через разные форматы, так как это способствует лучшему усвоению материала. Дополнительные лекции, статьи, видео помогут вам глубже погрузиться в тему и расширить свои знания.

Выбор курса - это лишь первый шаг на пути к пониманию мира криптовалют. Готовьтесь к тому, что ваше обучение будет требовать постоянного саморазвития и обновления знаний.