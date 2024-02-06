Фито-брендирование из стабилизированного мха

19:20 6.02.2024

Стремительная трансформация многих отраслей жизнедеятельности становится толчком к появлению новых направлений в дизайне помещений.

Сегодня в тренде экологичность и стабилизированный мох - отличный материал для создания природных декоративных конструкций. Однако, просто украшать пространство многим маркетологам показалось нерентабельно и так на рынке появился новый продукт - фито-бренд.

Спрос на зеленые логотипы

Основные характеристики фито-панно, оформленного в виде фирменного торгового знака:

естественность,

100% натуральность,

экологичность.

Актуальность этих качеств по прогнозам экспертов сохранится еще в течение долгих десятилетий - люди выбирают одежду из натуральных тканей, пользуются натуральной косметикой без консервантов и красителей, отдают предпочтение продуктам питания без ГМО и добавок.

Идея создать логотип компании из мха отличается креативностью, но нашла быстрый отклик у потребителя. Часто такой подход практикуется при полной реновации офисного помещения с реализацией задачи его озеленения стабилизированным мхом. Как сказали в компании ФитоТаймс, оказывающей подобные услуги, представление своего бренда с использованием природных материалов позволяет делать акцент на экологичности.

Для многих производителей товаров или услуг такой подход оказывается одним из ключевых конкурентных преимуществ в 21 веке. Фито-бренды (зеленые логотипы) помогают формировать положительный имидж компании, находить отклик у современных людей, которые неравнодушны к проблемам экологии и формирования экологичной макросреды. Популярность данных конструкций обусловлена совокупностью факторов:

применение современных технологий;

использование натуральных природных и безопасных для окружающей среды искусственных материалов;

долговечность эксплуатации;

отсутствие сложного ухода.

Эко-логотип - отличный инструмент для брендирования. Как правило он размещается в зоне ресепшн на входе в офис компании - месте, куда приходят постоянные и потенциальные деловые партнеры.

Особенности изготовления

Чтобы изготовить лого из мха, используют пластиковую основу из полистирола, акрила или простой фанеры. На эту конструкцию крепят стабилизированные растения. Мох неприхотлив, не увядает и зачастую очень приятен на ощупь. Монтаж готового логотипа не ограничен какими-то специальными условиями окружающей среды - единственными ограничениями являются прямые солнечные лучи и высокий уровень влажности воздуха (хотя для таких помещений может использоваться специальный вид мха).

Благодаря развитию технологии стабилизации можно получить растения любого оттенка, богатая палитра красок существенно расширяет диапазон возможных для реализации проектов. Использование подсветки светодиодами может сделать зеленый логотип центральным предметом декора, притягивающим взгляды посетителей.

Таким образом, фито-брендирование открывает перед обладателем такого логотипа новые возможности:

создание композиции в корпоративной цветовой гамме и повышение узнаваемости бренда;

улучшение имиджа компании, как команды креативных специалистов;

формирование особой атмосферы, повышающей работоспособность за счет стабилизации эмоционального состояния сотрудников.

В офисе, где установлен логотип и дополнительно использованы элементы декора из стабилизированного мха, мало кому хочется спорить и конфликтовать. Нацеленность на конструктивное решение любых задач - именно так характеризуют своих подчиненных владельцы компаний, уже использующих фито-брендирование.

Преимущества фито-логотипов

Стабилизированный мох используют при изготовлении не только логотипов, но и эмблем, объемных букв. Такие конструкции дизайнеры рекомендуют подсвечивать для более контрастного восприятия корпоративной символики.

Психологи подтверждают, что созерцание природных материалов позволяет расслабить подсознание, избавиться от негативных переживаний и мыслей. Можно утверждать, что фито-брендирование играет роль своеобразного стабилизатора эмоционального состояния всего коллектива. Посетители офиса при взгляде на фито-логотип на подсознательном уровне испытывают доверие к бренду. Таким образом фито-технологии выступают инструментом повышения потребительской и партнерской лояльности.

Итак, логотипы из стабилизированного мха - это сочетание следующих преимуществ:

повышение имиджа компании в глазах постоянных и потенциальных клиентов, партнеров;

выделение бренда среди остальных, изготовленных более традиционным способом;

подчеркивание индивидуального стиля и «экологичного» образа компании;

получение брендированных элементов фито-дизайна без больших затрат на обслуживание;

долговечность конструкции (гарантия более 7-9 лет);

абсолютная безопасность для микроклимата и здоровья людей (гипоаллергенный мох не вызывает приступов астмы, кожных раздражений и т.д.).

Фито-логотип выгодно отличит любую компанию от конкурентов. При выборе изготовителя конструкции стоит обращать внимание на опыт реализации подобных проектов, отзывы клиентов и гарантии использования экологически чистых материалов.