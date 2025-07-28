Украина договорилась о поставках газа из Азербайджана

«Нафтогаз» заключил первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine («дочка» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR) на закупку газа, пишет РБК со ссылкой на заявление председателя правления украинской компании Сергея Корецкого.

Соглашение предусматривает тестовую поставку небольшого объема, газ впервые поступит на Украину по Трансбалканскому коридору через территорию Болгарии и Румынии.

Другие подробности сделки не уточняются. Корецкий назвал ее «стратегически важным шагом, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству» Киева и Баку и диверсифицирует источники поставок.

На прошлой неделе «Нафтогаз» привлек кредиты в размере 4,7 млрд грн (около 8,9 млрд руб.) от Укргазбанка и ПриватБанка на закупку природного газа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.07.2025, 21:18
    Гость: В 1936 году

    Сталин инициировал создание новой республики Азербайджан - собрал в это образование всех шатающихся без дела отбросов советского общества. Но он не предпологао что кочевники так ваять буд о о

  2. 28.07.2025, 18:39
    Гость: Юри_й

    Ну докатиться и что дальше? Пойдешь с азерами воевать? Ты на украину никак не доедешь, а уже азерам угрожаешь, угрожалка не выросла

  4. 28.07.2025, 17:42
    Гость: Влад

    А Болгария и Румыния об этом знают? Ничего, что у Румынии нет договора ни с Украиной, ни с Азербайджаном? ))) А так алиев пусть потом не жалуется, когда его соплеменников начнут тут в России кошмарить по полной. Да и давно пора. Вот ничему История идиотов не учит. алиеву для начала стоило бы перечитать учебники по Истории. А также открыл бы человек учебник по географии. Много полезного бы для себя узнал.

  5. 28.07.2025, 17:16
    Гость: VitalyKartashov

    И какие же интересы у "азеров", позвольте спросить. Может дружба с эрдоганом?

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