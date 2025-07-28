Украина договорилась о поставках газа из Азербайджана

10:44 28.07.2025

«Нафтогаз» заключил первое соглашение с SOCAR Energy Ukraine («дочка» азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR) на закупку газа, пишет РБК со ссылкой на заявление председателя правления украинской компании Сергея Корецкого.

Соглашение предусматривает тестовую поставку небольшого объема, газ впервые поступит на Украину по Трансбалканскому коридору через территорию Болгарии и Румынии.

Другие подробности сделки не уточняются. Корецкий назвал ее «стратегически важным шагом, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству» Киева и Баку и диверсифицирует источники поставок.

На прошлой неделе «Нафтогаз» привлек кредиты в размере 4,7 млрд грн (около 8,9 млрд руб.) от Укргазбанка и ПриватБанка на закупку природного газа.