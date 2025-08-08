Маркировка «эко» и «био» на продуктах останется без контроля еще 10 лет

Производители продуктов смогут до 2035 года использовать на упаковках обозначения "эко", "био" и другие подобные без подтверждения соответствия требованиям к органической продукции, сообщает "Российская газета".

Закон об органической продукции действует в России еще с 2020 года. К ней предъявляются жесткие требования. Например, при производстве органической продукции запрещено применять агрохимикаты, стимуляторы роста и откорма животных, использовать методы генной инженерии, ионизирующее излучение и т.д.

Но многие производители используют различные обозначения вроде "эко-", "био-" на обычной, не органической продукции и тем самым вводят в заблуждение покупателей.

Новые правила маркировки, запрещающие это делать без сертификата соответствия органической продукции, должны вступить в силу 1 сентября 2025 года. 

Но теперь бизнесу дают переходный период в 10 лет, в течение которого предприниматели смогут плавно подготовиться к этим изменениям. За это время они должны будут либо подтвердить соответствие своих товаров требованиям к органической продукции, либо прекратить использовать эти слова в обозначении продуктов.

Комментарии читателей

  1. 08.08.2025, 17:45
    Гость: Наум

    Тогда нанесение всей эта маркировки теряет смысл. Всем давно известно, что бизнес честным не бывает...

  2. 08.08.2025, 17:36
    Гость: Странное решение

    позволить еще минимум 10 лет обманывать покупателей и позволять нечестную конкуренцию в отношении производителей, соблюдающих требования. Вот что стоит за таким решением, если не желание навредить и добросовестным производителям (если такие есть), и покупателям?
    Нет бы запретить такой обман и строго следить за этим. Не пропадут же без обозначений "эко" и "био" те, кто не соблюдает закон при производстве органической продукции. Был бы хоть стимул при желании получить такой знак что=то сделать для его получения.

  4. 08.08.2025, 16:50
    Гость: А,зачем кому-то "о нас заботиться"?

    Мы,что,дети малые или скорбные умом? Сами и ещё раз сами,особенно,сейчас.Спасение утопающих-дело рук Самих утопающих!

  5. 08.08.2025, 13:13
    Гость: Николай

    Ну, что можно сказать? Никто о нас заботиться не будет, ни кому мы не нужны, как здоровое население. Бабло заслонило всё!
    Поэтому нам остаётся одно: - ДУМАЙТЕ, ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОКУПАТЬ, ИНАЧЕ БОЛЕЗНИ И "ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ" ИСХОД!!!
    Я для себя уже давно решил, просто 20 лет назад переехал жить в сельскую местность и минимум 3/4 продуктов питания со своего сада и огорода.
    Конечно от дрянной экологии ни куда не денешься, но хотя бы только 1/4 продуктов покупаю в магазине и те стараюсь брать проверенные от добросовестных производителей.

Все комментарии (7)
