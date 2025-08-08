Маркировка «эко» и «био» на продуктах останется без контроля еще 10 лет

11:47 8.08.2025

Производители продуктов смогут до 2035 года использовать на упаковках обозначения "эко", "био" и другие подобные без подтверждения соответствия требованиям к органической продукции, сообщает "Российская газета".

Закон об органической продукции действует в России еще с 2020 года. К ней предъявляются жесткие требования. Например, при производстве органической продукции запрещено применять агрохимикаты, стимуляторы роста и откорма животных, использовать методы генной инженерии, ионизирующее излучение и т.д.

Но многие производители используют различные обозначения вроде "эко-", "био-" на обычной, не органической продукции и тем самым вводят в заблуждение покупателей.

Новые правила маркировки, запрещающие это делать без сертификата соответствия органической продукции, должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Но теперь бизнесу дают переходный период в 10 лет, в течение которого предприниматели смогут плавно подготовиться к этим изменениям. За это время они должны будут либо подтвердить соответствие своих товаров требованиям к органической продукции, либо прекратить использовать эти слова в обозначении продуктов.