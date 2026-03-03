Банкам предложили дать право приостанавливать операции по снятию наличных

16:13 3.03.2026

В России хотят дать банковским сотрудникам право приостанавливать операции по снятию наличных в отделениях и кассах банков, сообщают «Известия». В кредитных организациях предложили ввести «период охлаждения», который позволит защитить клиентов, находящихся под влиянием мошенников.

О необходимости появления такого механизма на Уральском форуме заявляли представители Т-Банка и «Сбера». Идею поддержали в НСПК и правоохранительных органах, а также в банках «Дом.РФ», «Зенит» и «Новиком».

Мошенники уходят в наличные, пояснил на форуме директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский. Отличие отделений от банкоматов — в отсутствии лимитов на снятие средств, поэтому потенциальные потери ничем не ограничены.

При этом кредитные организации уже начали решать проблему со своей стороны. Сотрудники отделений «Сбера», согласно внутреннему регламенту, обязаны поговорить с клиентом до снятия средств, если есть подозрения, что он попал под воздействие мошенников, сообщил Сергей Велигодский. Спросить, не звонили ли представители каких-либо компаний или ведомств. Если выясняется, что человека «ведут», банк может пригласить полицию и родственников, чтобы вместе открыть клиенту глаза на происходящее. Практика помогает уберечь от необдуманных шагов под давлением мошенников, однако рынку необходимы более четкие правила работы в таких ситуациях.