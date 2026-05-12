Reuters: Индия отказалась от закупки попавшего под санкции СПГ из России

Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Индия уведомила замглавы российского Минэнерго Павла Сорокина о своем решении во время его визита 30 апреля. Эта тема обсуждалась на его встречах с индийскими чиновниками, в том числе с министром нефти Хардипом Сингхом Пури. Это была их вторая встреча за два месяца, и Сорокин «может вернуться в июне для дальнейших переговоров», уточнил один из источников Reuters.

Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля именно Индию указали пунктом назначения поставок газа. Министерство нефти и газа Индии и посольство России в Дели пока никак не прокомментировали информацию.

  1. 12.05.2026, 12:10
    Гость: Leningrad59

    "Глашатаи" стараютя, аж лысинки потеют. А что, их "доля малая" в абсолютных цифрах зашкаливает, а люди это с принципами - за бабки что угодно.

  2. 12.05.2026, 10:42
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Нуууу, вероятно ещё не совсем хреново себя ощущают господа индусы. А может и нам "глашатаи" с российских телеящиков привирают о потребности сплошном дефиците СПГ.

Все комментарии (4)
