Reuters: Индия отказалась от закупки попавшего под санкции СПГ из России

Индия отклонила предложение России купить сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции США, несмотря на дефицит топлива из-за эскалации на Ближнем Востоке, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, Индия уведомила замглавы российского Минэнерго Павла Сорокина о своем решении во время его визита 30 апреля. Эта тема обсуждалась на его встречах с индийскими чиновниками, в том числе с министром нефти Хардипом Сингхом Пури. Это была их вторая встреча за два месяца, и Сорокин «может вернуться в июне для дальнейших переговоров», уточнил один из источников Reuters.

Из-за позиции Индии выгрузка СПГ с подпавшего под американские санкции российского завода «Портовая» «Газпрома» у Балтийского моря оказалась невозможной. При этом еще в середине апреля именно Индию указали пунктом назначения поставок газа. Министерство нефти и газа Индии и посольство России в Дели пока никак не прокомментировали информацию.