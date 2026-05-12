Решетников: российская экономика вошла в фазу стабилизации роста

Владимир Путин на встрече с министром экономического развития Максимом Решетниковым обратил внимание на позитивную динамику в темпах роста российской экономики.

"Хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции", — сказал он.

Как следует из доклада Решетникова, за последние три года рост составил десять процентов в реальном выражении. При этом в марте текущего года он был равен 1,8 процента, пишет РИА Новости.

Вместе с тем повышаются и реальные зарплаты: в позапрошлом месяце они выросли на восемь процентов. Министерство рассчитывает, что эта тенденция восстановления продолжится и в апреле-мае. В то же время Решетников предупредил, что экономика всегда развивается по спирали.

"Понимаю, что многих — и бизнес — волнует текущая ситуация в экономике. Но надо понимать, что экономика всегда развивается циклично. И за периодами такого большого роста — а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост — всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем", — подчеркнул он.

Сейчас, по его словам, ситуация как раз стабилизируется: после снижения ВВП в первые два месяца наметилось восстановление его роста.

Кроме того, как отметил министр, российская экономика достойно себя проявила, несмотря на внешние вызовы. Она удерживает четвертое место в мире по паритету покупательной способности, хотя доля импорта в ВВП существенно снизилась. Таким образом, Россия в большей степени опирается на собственные силы.

Что же касается уровня инфляции, то согласно данным за 4 мая он составил 5,6 процента. Минэкономразвития прогнозирует дальнейшее замедление и выход на целевой уровень Банка России — четыре процента.