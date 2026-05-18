Конфликт США и Ирана уже обошелся мировому бизнесу в $25 млрд

10:59 18.05.2026

Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном уже обошелся мировому бизнесу как минимум в $25 млрд, и убытки продолжают расти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анализ корпоративной отчетности компаний из США, Европы и Азии, пишет "Коммерсант".

Среди основных причин потерь агентство называет рост цен на энергоносители и сбои в цепочках поставок на фоне напряженности в районе Ормузского пролива.

По данным Reuters, не менее 279 компаний были вынуждены принять экстренные меры: повысить цены, сократить производство, приостановить выплату дивидендов и выкуп акций, отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск или ввести топливные надбавки. Некоторые компании также обратились за господдержкой.

О прямых финансовых потерях из-за конфликта заявила примерно каждая пятая компания из выборки Reuters — от авиаперевозчиков и круизных операторов до производителей косметики. Большинство таких компаний находятся в Европе и Великобритании, где стоимость энергоресурсов и без того остается высокой. Еще около трети пострадавших компаний базируются в Азии, что, по оценке агентства, говорит о высокой зависимости регионов от ближневосточных поставок нефти и топлива.

Самые крупные убытки несут авиакомпании: из-за двукратного роста цен на авиатопливо их дополнительные расходы оцениваются почти в $15 млрд.