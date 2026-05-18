Словакия обсуждает с Азербайджаном газовый контракт сроком на 10 лет

Словакия заинтересована в заключении долгосрочного контракта на поставки газа из Азербайджана сроком не менее чем на 10 лет, заявил заместитель премьер-министра и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба в интервью азербайджанскому агентству Report.

"Мы обсуждаем заключение долгосрочного контракта с Азербайджаном, минимум на 10 лет. Словакия хочет диверсифицировать энергетические поставки, и Азербайджан является для нас очень надежным партнером. Единственный вопрос - как доставлять энергоресурсы в Центральную Европу. То есть речь не о том, хотим ли мы получать ваши энергоресурсы, а о том, как их доставить в Центральную Европу", - приводит слова Тарабы "Интерфакс".

Он добавил, что в настоящее время обсуждается вопрос о том, "какие трубопроводы можно использовать и в каком объеме".

"Мы также благодарны Азербайджану за то, что во время кризиса поставок, например, из Украины несколько месяцев назад, ваша страна была очень активна в обеспечении поставок в Словакию", - сказал Тараба.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) 1 декабря 2024 года начала поставки природного газа в Словакию на основе краткосрочного пилотного контракта, подписанного 12 ноября 2024 года. Условия соглашения, включая объемы поставок и их стоимость, не раскрывались.

Вместе с тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2025 года заявлял о готовности страны продолжить поставки в Словакию "в любое необходимое время".

Азербайджан имеет договоренности по поставкам газа с 16 странами, из которых 13 в Европе: Италия, Греция, Болгария, Румыния, Венгрия, Сербия, Словения, Хорватия, Словакия, Северная Македония, Германия, Украина и Австрия.