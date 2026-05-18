США продлили на 30 дней разрешение на операции по поставкам нефти из РФ

20:46 18.05.2026

Вашингтонская администрация выводит из-под американских санкций на 30 дней операции по поставкам загруженной на суда нефти из России, чтобы обеспечить "наиболее уязвимым странам" доступ к энергоносителю. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Минфин США выдает временную генеральную лицензию на 30 дней, чтобы позволить наиболее уязвимым странам иметь доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море. Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами над обеспечением конкретных лицензий по мере необходимости", - приводит слова Бессента ТАСС.

"Эта генеральная лицензия поможет стабилизировать физический рынок нефти и обеспечить ее поступление странам, наиболее уязвимым с точки зрения энергетики", - отметил Бессент. "Это также поможет перенаправить имеющиеся поставки в наиболее нуждающиеся страны за счет уменьшения возможностей Китая по накоплению нефти по сниженным ценам", - полагает он.

При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

Минфин США 12 марта снял санкции с операций по продаже нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до этой даты. 19 марта он обновил лицензию, внеся в нее положения о запрете на сделки, касающиеся ряда регионов РФ, а также КНДР и Кубы. Срок действия лицензии истек 11 апреля. 17 апреля Минфин США опубликовал лицензию, которая разрешила до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.