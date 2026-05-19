Более 60 российских угольных предприятий оказались в «красной зоне»

В настоящий момент в «красной зоне», по оценкам Минэнерго, находятся 65 угольных предприятий, сообщил замминистра энергетики Дмитрий Исламов.

Как ранее пояснял сам Исламов, в «красную зону» попадают предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, пишет РБК.

В июле прошлого года замминистра энергетики сообщил, что убытки российской угольной отрасли в 2024 году составили 112,6 млрд руб. и ситуация продолжает ухудшаться. На тот момент в «красной зоне» находилось 51 предприятие.

В октябре того же года Исламов заявлял о росте эффективности и конкурентоспособности угольной отрасли.

«Россия обладает огромными запасами высококачественного угля, востребованного на мировом рынке, и имеет одну из самых низких себестоимостей добычи в мире. А к 2050 году отрасль должна стать еще более технологичной, безопасной и экологичной», — говорил он.

В мае 2025 года правительство утвердило меры поддержки угольной отрасли, в их числе — рассрочки по налогам, страховым взносам и сборам до 1 декабря 2025 года, программы финансового оздоровления, реструктуризация долгов компаний, которые испытывают серьезную долговую нагрузку. Меры были введены летом того же года.

Позднее правительство продлило отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам до 30 апреля 2026 года.

