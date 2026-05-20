Дерипаска рассказал о договоренности России и Китая по работе в Африке

18:40 20.05.2026

Москва и Пекин по итогам визита российского президента Владимира Путина в Китай договорились о совместных проектах в странах Африки. Об этом сообщил бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска «Первому каналу».

«Дело в тех проектах, которые можно будет совместно делать. Не только в Китае, не только в России, но и в третьих странах. Вот, допустим, сейчас, благодаря вице-премьеру, мы договорились о совместной работе в Африке», — приводит его слова РБК.

Дерипаска подчеркнул, что ключевым аспектом переговоров являются достижения, которых страны добились за годы сотрудничества. Переговоры в Китае он охарактеризовал как «великолепные».

Первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что в контексте обсуждаемых проектов речь идет о «десятках миллиардов долларов».