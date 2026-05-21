Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

В Кремле заявили, что рисков сокращения поставок топлива внутри страны нет, несмотря на постоянные атаки БПЛА на объекты энергетической инфраструктуры страны.

"Нет, Кремль не видит таких рисков. Действительно, в каких-то районах производство (топлива) может сокращаться, но это связано в том числе и с сезонными профилактическими работами", - приводит слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова "Интерфакс".

Его спросили, есть ли риски сокращения производства топлива в связи с постоянными атаками беспилотников на НПЗ и другие объекты ТЭК страны.

По словам Пескова, "весь топливный баланс рассчитан и обладает необходимой компенсационной системой, Минэнерго держит этот вопрос на постоянном контроле".