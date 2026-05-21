Cуд в Казахстане разрешил «Нафтогазу» взыскать с «Газпрома» более $1,4 млрд

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 г. против ПАО «Газпром», сообщают «Ведомости».

В соответствии с приказом судьи, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.

В июне 2025 г. «Нафтогаз Украины» официально запросил у «Газпрома» выплату $1,37 млрд после получения окончательного решения международного арбитража в Цюрихе. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 г. об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.

«Газпром» не признает юрисдикцию международных судов по спорам с «Нафтогазом». В августе 2025 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил украинской компании инициировать, продолжать или поддерживать против «Газпрома» любые арбитражные и судебные разбирательства за пределами РФ по спору, связанному с соглашением о транзите газа.