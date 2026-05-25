ЦБ оспорит в суде ЕС использование его активов Украиной

Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Банк России 22 мая подал в Общий суд Европейского союза заявление об оспаривании правового и финансового механизма, который подразумевает погашение Украиной предоставленного ей займа за счет активов ЦБ, следует из сообщения на сайте регулятора. Речь идет о регламенте Европарламента и Евросоюза от 24 февраля 2026 года № 2026/467.

По версии Банка России, такой механизм является «незаконной и скрытой формой использования активов как обеспечения займа».

«Спорный механизм рассматривает суверенные активы Банка России как элемент финансовой поддержки третьего государства, изменяя правовой и экономический режим суверенных активов, и тем самым нарушает нормы права Европейского союза, фундаментальные права и применимые принципы международного права, включая иммунитет государств и их центральных банков», — цитирует заявление ЦБ РБК.

В декабре 2025 года Совет ЕС принял решение о бессрочной заморозке российских золотовалютных резервов на €210 млрд в странах Европы вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. Новый регламент ЕС2026/467 определял уже механизм предоставления Украине крупного целевого кредита на €90 млрд в 2026–2027 годах, гарантиями по нему должны выступать замороженные активы России в Европе. В конце апреля ЕС утвердил выделение ссуды.

В феврале 2026 года ЦБ обратился в европейский суд, чтобы оспорить первый регламент о бессрочной заморозке активов. Тогда Банк России посчитал, что установленный документом режим нарушает неотъемлемое право на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности и принцип суверенного иммунитета центральных банков и государств, которые гарантируют международные соглашения и законодательство Евросоюза.

