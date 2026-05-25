Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

Казахстан не будет исполнять решение суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), который признал вынесенное ранее решение международного арбитража (ICC) в Швейцарии по иску украинского «Нафтогаза» к российскому «Газпрому» о взыскании $1,4 млрд. Министр юстиции Казахстана Ерлан Сарсембаев заявил в интервью Zakon.kz, что в деле отсутствуют связи с юрисдикцией Астаны.

«Республика Казахстан не станет транзитной площадкой для исполнения решений, не имеющих с ней правовой связи. Так, правовые механизмы республики не предусматривают рассмотрение споров, не связанных с ее юрисдикцией»,— приводит слова министра «Коммерсант».  

Сарсембаев отметил, что «в деле отсутствуют базовые элементы юрисдикционной связи с МФЦА». В частности, «Газпром» не участник центра, спорная сделка не была совершена на территории МФЦА, а спор не регулируется правом МФЦА.

При этом 21 мая суд Международного финансового центра «Астана» решил признать и привести в исполнение решение арбитража ICC, которым с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» было взыскано $1,4 млрд, следует из документа на сайте инстанции. Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» касается пятилетнего соглашения от 2019 года. Оно предполагало транзит российского газа в Европу через украинскую территорию. В мае 2022 года «Нафтогаз» заявил о форс-мажоре, который не позволяет осуществлять поставки газа в Европу. «Газпром» счел обоснования украинской компании недостаточными для аннулирования договора.

«Нафтогаз» подал иск в ICC в Цюрихе к российской компании с обвинением в несоответствующем контракту размере оплаты транзита. Истец потребовал компенсацию в $1,37 млрд. Арбитраж удовлетворил этот иск. «Газпром» попытался оспорить решение в Швейцарии, однако компании это не удалось.

