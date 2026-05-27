Россия предупредила Армению о возможной приостановке соглашения по газу

Россия передала Армении информацию о последствиях вступления Еревана в ЕС, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Посольство России официально передало письмо министра энергетики Сергея Цивилева в адрес Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения, информирующее о том, что в случае продолжения процесса вступления в ЕС российская сторона приостановит или денонсирует в одностороннем порядке Соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2 декабря 2013 года", — сказала она в беседе с РИА Новости.

Ранее сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о возможности денонсации соглашения в "Газпром".

"Там есть льготная цена, она может быть выше, она может быть ниже, и она может пересматриваться, и корпорации могут ставить этот вопрос. Это корпоративный вопрос", — отметил он.

Комментируя планы Армении по вступлению в ЕС, пресс-секретарь президента напомнил о выгодах, которые Ереван получает от членства в ЕАЭС. Среди них — стабильное ежегодное развитие и повышение ВВП страны на несколько процентных пунктов.

При этом для России абсолютным приоритетом остается интеграция внутри объединения, которой не должны вредить действия отдельных стран, а Ереван уже законодательно ориентирован на евроинтеграцию. Поэтому упрашивать Армению остаться в ЕАЭС, по словам Пескова, никто не может.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
freepik / Magnific.com"/>
Ритуальное обрезание: Русская медицина со знаком "халяль". Минздрав просит любить и жаловаться, Роскачество одобряет
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Спутницы погибших бойцов СВО добиваются отмены норм, лишающих их выплат
Стоп-кадр из видеотрансляции
Володин оценил возможные потери Армении при выходе из ЕАЭС
Когда российские олигархи перестанут дистанцироваться от СВО
Избранное
Эпидемия «Легенды русского рока» (двойной винил)
Ермен Анти, 13 января, Harat’s Pub (Актюбинск)
«Приключения Электроников», 5 декабря, «Мумий Тролль Music Bar»
Альбина Джанабаева: «Женщина расцветает, когда любит!»
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Валерий Сюткин научил настойчивее овладевать дамами
«На Западе прямо признают масштаб вопроса – цивилизационная война. Там объявляется, что если Россия победит, то это может означать начало конца западной цивилизации»
Момент ясности
Kruger «XXX» (3СD)
Опера-драма Алексея Рыбникова «Le prince André. Князь Андрей Болконский», «Градский Холл», 21 и 22 октября 2022 года
Почему убили генерала Сарварова?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie