ЕС отказался от полного запрета нефти из России в 21-м пакете санкций

Евросоюз не планирует включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Politico.

При подготовке нового пакета рестрикций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на российскую нефть. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть. При этом предложения о полном запрете российского топлива и запрете морских услуг не имеют достаточной поддержки среди европейских государств, сообщает Politico.

В 2025 году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Текущий предел должен быть пересмотрен позднее летом. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Здание МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин
МИД РФ предупредил об ударах по центрам принятия решений на Украине
© KM.RU, Кирилл Зыков
Минздрав планирует запретить продажу лекарств без электронного рецепта
Частные компании смогут закупать крупнокалиберное вооружение для ПВО
Freepik "/>
Отмена домашки: нужны ли школе такие перемены?
Избранное
«Тридцатипятилетняя эпоха национальных предательств, саморазрушения и самокастрации завершается»
НРАВ «Желтые стены» (интернет-сингл)
«Аргументация о необходимости вооружения судебных приставов звучит весьма странно»
Почему СССР пугает либералов?
Кирилл Комаров и Дмитрий Фомичев «Посмотри на басиста» (интернет-сингл)
Дельфин, 9 августа, Дизайн завод
«Чтобы выстоять и победить в цивилизационной войне с Западом, необходима полная мобилизация всех сфер жизни»
МосквитиН «Пропеллер» (интернет-сингл)
Кинопремьера «Доктор»: последний бой Сергея Пускепалиса за любовь и человечность
Марина Штода: «Красота и молодость идут изнутри!»
Действуй! «Если упал, вставай!» (интернет-сингл)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку файлов cookie