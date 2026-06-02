ЕС отказался от полного запрета нефти из России в 21-м пакете санкций

Евросоюз не планирует включать в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Politico.

При подготовке нового пакета рестрикций основное внимание уделяется корректировке действующего механизма ограничения цен на российскую нефть. В частности, страны ЕС обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть. При этом предложения о полном запрете российского топлива и запрете морских услуг не имеют достаточной поддержки среди европейских государств, сообщает Politico.

В 2025 году ЕС ввел механизм, гарантирующий, что каждые полгода предельная цена на российскую нефть марки Urals автоматически устанавливается на 15% ниже среднерыночной. Текущий предел должен быть пересмотрен позднее летом. Ограничения запрещают европейским компаниям предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка нефти, стоимость которой превышает пороговое значение.