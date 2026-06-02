«Лента» выкупила сеть гипермаркетов «О’Кей»

Группа «Лента» получила 100% в ООО «РБФ-Ритейл», на балансе которого находится сеть гипермаркетов «О’Кей», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление компании.

Сделка уже одобрена Федеральной антимонопольной службой и была безденежной: «Лента» приняла на себя долговые обязательства «РБФ-Ритейла». На конец 2025 года задолженность подконтрольного ей ООО «О’Кей», через которое ведется операционная деятельность, по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам составляла 55,27 млрд руб., следует из отчетности. За год эта сумма увеличилась на 1,38 млрд руб.

В рамках сделки «Ленте» перейдут 75 гипермаркетов «О’Кей» общей площадью 478 тыс. кв. м, 4 арендованных распределительных центра на 107 тыс. кв. м. 25 магазинов сети находятся на северо-западе России, 17 — в центре страны, 13 — на юге, по 7 — в Сибири и Приволжье, еще 6 — на Урале.

«Лента» — одна из крупнейших в России розничных сетей, основанная в 1993 году Олегом Жеребцовым. Сейчас бизнес контролируется структурами «Севергрупп» Алексея Мордашова. В 2025 году выручка «Ленты» составила 1,1 трлн руб., прибавив 24,2% год к году, следует из данных Infoline. Это позволило ей занять шестую позицию в рейтинге крупнейших ритейлеров, учитывающим маркетплейсы.

Сеть «О’Кей» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году. До недавнего времени принадлежала люксембургской O’Key Group Дмитрия Троицкого и Бориса Волчека. В декабре 2024 года партнеры передали гипермаркеты «О’Кей» менеджменту, сконцентрировавшись на развитии розничной сети дискаунтеров «Да!». Это было связано в том числе с высокой долговой нагрузкой «О’Кей», достигавшей на тот момент 46 млрд руб. \

